O Parlamento não é um Benfica vs. Porto

Ainda há caminho a percorrer até às eleições legislativas de 30 de janeiro mas já se antecipa o resultado da teimosia de António Costa. Que passará não pelo seu repetidamente tentado reforço, mas antes pela afirmação da voz dos novos partidos de direita nos centros de decisão do país.

O primeiro-ministro pode insistir quanto quiser na narrativa de que as culpas do chumbo orçamental que precipitou a dissolução da Assembleia moram sobretudo à sua esquerda e até um pouco à direita, mas é ele o principal responsável. Foi ele que insistiu em ficar de costas voltadas para quem poderia dar cobertura às contas num momento em que é essencial alimentar as empresas, que geram emprego e crescimento, e não engordar o Estado e a despesa - a única fórmula que BE e PCP conhecem e aceitam apoiar.

Não foi por ingenuidade, por achar que os seus parceiros acabariam por ceder, nem sequer por reconhecimento do que estes lhe permitiram fazer nos últimos seis anos, foi mesmo falta de vontade de arredar pé de um caminho que lhe permitiu governar primeiro sem ganhar eleições e depois mantendo-se longe da "maioria expressiva" tantas vezes pedida. Insistindo no que sabia impossível, Costa conseguiu livrar-se da geringonça para tentar a "maioria reforçada e estável". Que parece improvável (veja-se as sondagens nestas edições do DN e do JN).

Não fosse o monte de cacos a que estão reduzidos PSD e CDS - cuja reconstrução pode não estar tão longe quanto hoje parece - e mesmo uma vitória fraquinha de Costa a 30 de janeiro estaria longe de serem favas contadas. O que o chumbo orçamental conseguiu foi apenas atrasar projetos, decisões e caminhos. E criar um cenário de instabilidade, o oposto do que Portugal precisa para recuperar da mais violenta crise de sempre, para se levantar enquanto há dinheiro e boa vontade europeias a puxá-lo para cima. Não é o PRR que está em causa, é a capacidade do país de aproveitar uma oportunidade única para voltar ao crescimento que há décadas vem adiando, de apostar no tecido empresarial, de adotar políticas de financiamento e de impulso ao investimento. Castigar os bons resultados nunca é boa política. Penalizar o lucro é mau caminho. Achincalhar quem tem êxito é uma loucura. Mas é precisamente isso que Portugal tem feito e precisa de mudar. E isso só se alcança com estabilidade, rigor e empenho no desígnio nacional, pondo à frente de teimosias e interesses próprios o melhor para o país. Mesmo porque há caminhos que só podem tomar-se com compromissos de longo prazo - e isso não é compatível com partidos que se tratam como hooligans de clubes de futebol adversários.