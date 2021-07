O peculiar exemplo da habitação (acessível) na luxuosa Martha"s Vineyard

Ao largo de Cape Cod, no estado de Massachusetts, encontramos a ilha de "Martha"s Vineyard". Nesta ilha vivem cerca de 15 mil residentes: uma população que explode todos os anos durante o pico da época turística. Por essa razão os preços do imobiliário são muito altos e isso dificulta o acesso à habitação por parte de trabalhadores essenciais aos serviços e às empresas que operam nesta ilha. Como resposta a este problema os habitantes da ilha decidiram criar e financiar um fundo que é alimentado com uma percentagem das vendas de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais na ilha e constituírem, assim, o "Island Housing Trust" (IHT). Mais recentemente, alguns habitantes de "Martha"s Vineyard" passaram também a reforçar este fundo através da doação de 2% dos seus rendimentos ao IHT.



A estes contributos de comerciantes, empresas e moradores, o IHT somou fundos estatais e federais e construiu uma rede de habitações que colocou no mercado local de arrendamento. Uma delas foi a recuperação de uma vivenda arruinada criando dois apartamentos para uso por trabalhadores do hospital que antes eram obrigados a viver no continente, a grande distância, e que agora podem viver junto ao seu posto de trabalho a um preço acessível. O arrendamento é feito diretamente ao hospital que paga ao IHT a preços de mercado mas que depois subarrenda aos seus trabalhadores a preços subsidiados. Desta forma o IHT adquiriu uma fonte adicional de rendimentos que lhe permite expandir a oferta global de habitações na ilha.



O "Island Housing Trust" recuperou também vários outros edifícios que estavam abandonados e que tinham valor histórico e arquitectónico como um edifício municipal datando do século XIX e que estava assinalado para demolição e que assim agora vai incluir várias habitações de um e dois quartos que foram colocados no mercado a preços acessíveis. Neste caso, a reabilitação foi possível através do recurso a um fundo de "Preservação da Comunidade" ao dispor da cidade de West Tisbury e cujo uso foi votado em assembleia pelos moradores dessa cidade da ilha de Martha's Vineyard.



O IHT desenvolve as suas actividades com o apoio do banco local "Martha"s Vineyard Land Bank" e criou fundos de investimento que apoiam a construção numa vertente de curto prazo e empréstimos a longo prazo para a compra de habitação. Desta forma reforça o capital ao seu dispor permitindo-lhe adquirir mais casas e reforçar assim a sua oferta global de habitação e, paralelamente, servir de um rendimento adicional (através do pagamento de dividendos) às famílias e aos trabalhadores que investem nesse fundo.



O IHT e o modelo que lhe serviu de inspiração (os "Community Land Trusts" ou CLTs) afirmam-se assim como uma alternativa viável para resolver os problemas de acessibilidade à habitação em locais e cidades submetidos a grandes pressões por parte do sector imobiliário e turístico.