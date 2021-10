O peso da IA na competitividade das empresas

Quando pedimos um Uber e vemos, no preciso instante, o tempo que demorará a chegar, ou quando nos é sugerida determinada música ou vídeo, não pensamos na tecnologia que está por trás. Criar uma aplicação digital pode parecer algo simples, já que o desenvolvimento de software obedece a modelos que são globalmente conhecidos e, de certo modo, padronizados. No entanto, desenvolver uma aplicação de sucesso é um processo complexo e, devido à aceleração da transformação digital, cada vez mais desafiante.

Hoje, uma empresa que queira lançar a sua aplicação deve focar-se exclusivamente consumidor, nas suas necessidades e expectativas. É aqui que entra a Inteligência Artificial que, colocada ao serviço da experiência do utilizador, tem vindo a alterar a forma como interagimos com as mais diversas plataformas.

A arquitetura da informação, o design e as questões de usabilidade são pontos essenciais. No entanto, há algo que, embora não seja novo, nunca marcou tanto o sucesso das aplicações como agora - refiro-me à experiência do utilizador. Isto porque, além de criar a necessidade inicial para que o utilizador faça download e realize uma ação na aplicação, é necessário continuar a alimentar essa relação e interesse ao longo do tempo, fazendo com que os utilizadores se identifiquem continuamente com os conteúdos que lhes são apresentados. E a melhor forma de as empresas o conseguirem é através da customização da sua experiência.

A crescente utilização e desenvolvimento da inteligência artificial veio revolucionar totalmente a experiência do utilizador e aumentar a competitividade das empresas. Quem não responder a este chamamento ficará rapidamente em desvantagem. É por isso que negócios disruptivos, tais como as plataformas de mobilidade, ou os serviços de streaming, são já grandes exemplos de sucesso da aplicação da Inteligência Artificial à experiência do utilizador.

A Inteligência Artificial permite, através de padrões de pesquisa, interesses e necessidades, construir modelos que adaptem a interface das aplicações e sugiram proativamente ações para o utilizador, tais como a adaptação do menu de acordo com as ações mais realizadas ou o surgimento de pop-ups com sugestões personalizadas, que otimizam toda a experiência.

É notório que a proatividade do digital é uma tendência emergente e que está a ganhar maior expressão, seja em setores como a mobilidade, streaming, banca ou e-commerce. As empresas estão, agora, preocupadas em colocar o utilizador no centro do seu negócio, revelando-lhe apenas as informações que lhe são úteis e interessantes em cada momento. No limite, a Inteligência Artificial terá a capacidade de aprender a gerir a informação de tal forma que o utilizador não deverá precisar de pesquisar rigorosamente nada para que as informações que deseja ou necessita cheguem até si. Se esta crescente aposta na customização do digital se mantiver, não deverão existir duas versões iguais da mesma aplicação, uma vez que cada utilizador tem também um perfil, necessidades e interesses únicos.

O aparecimento de assistentes virtuais, como a Siri ou a Alexa, veio também intensificar a utilização da linguagem natural, que permite reconhecer voz e atuar perante o que ouve, para melhorar a experiência do utilizador. Neste sentido, começa a deixar de ser necessário navegar por menus ou preencher formulários.

Por fim, é importante refletir sobre o uso responsável da Inteligência Artificial. Com as novas tecnologias, vêm ao de cima questões relacionadas com a segurança, privacidade e não discriminação, algo que as empresas devem ter em consideração para garantir boas práticas na utilização da Inteligência Artificial.

Tiago Baptista, Head of Artificial Intelligence da Critical Software