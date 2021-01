O pior caminho para as vacinas

Não é só nos números negros que se batem recordes diários nesta pandemia. A gestão do programa de vacinação contra a covid tem sido desastrosa. Entre avanços e recuos, torna-se óbvia a falta de decisão corajosa e coerente. E os efeitos disso são um caso sério. Muito sério.

A teimosia de guardar uma enorme quantidade de doses para segundas tomas quando se devia apostar em inocular o maior número de pessoas no menor período possível não tem racional. A decisão de não vacinar logo os que gerem o país, para depois recuar - na pior hora possível, quando os números de mortes e contágios disparam para valores impensáveis e deixam incapacitados os hospitais - e decidir vacinar a eito e sem critério mil pessoas, numa ultrapassagem sem sentido dos mais frágeis é inconcebível. A loucura de deixar os profissionais de saúde de hospitais privados - que continuam a atender doentes todos os dias - de fora dos prioritários, conforme denunciaram o presidente da Associação de Hospitalização Privada e o bastonário dos médicos, é injustificável. Tudo isto contribui para um resultado desastroso: o atraso da obtenção de imunidade de grupo em Portugal, o único meio possível de regresso à normalidade, o único caminho para a economia voltar a funcionar com o menor (e que já será gigantesco) impacto possível sobre o emprego, as famílias e as empresas.

A incrível capacidade de errar, porém, não é um exclusivo nosso. Confrontada com a dificuldade da AstraZeneca em cumprir os prazos de entrega, Bruxelas opta pelo pior caminho possível: hostilizar a farmacêutica, desconfiar das suas intenções, avançar com inspeções. Em vez de tentar contribuir para uma solução - fosse oferecendo ajuda para resolver os alegados problemas na linha de produção ou verificando a possibilidade de outros laboratórios entrarem em ação ou de outras farmacêuticas aumentarem encomendas -, opta pela ameaça; pondera o bloqueio da saída de vacinas da União Europeia, o corte de incentivos aos laboratórios e a retirada de patentes para entregar a produção a terceiros. No ímpeto de garantir que a vacina chega aos Estados-membros - o que devia ter assegurado a montante mais do que através do pagamento antecipado -, em vez de oferecer soluções para impedir o atraso, Bruxelas toma a via menos racional. Que resultará na retenção de vacinas aqui, logo impedindo a sua chegada ao Reino Unido, por exemplo, mas também aos países em vias de desenvolvimento.

Se houver má-fé e violação de acordos e contratos, que se puna essas ações na altura devida. Agora, os tempos são de solidariedade, de assegurar que os mais fracos não são deixados para trás numa crise capaz de arrasar o mundo por mais de uma década. Com efeitos ainda mais sérios para quem menos tem.