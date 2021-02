O plano é não ter plano

Todos os meses tento o planeamento doméstico: "Vou dividir tarefas por cada um e regras para se cumprirem senão......senão..." O senão, fica para mais logo. Eles ficam a olhar para mim denunciando alguma compaixão na expressão e encolhem os ombros -- sabem há anos que a minha capacidade para planear está ao nível da minha capacidade para fazer tricô. Em minha casa tudo vai acontecendo sem planos. São milagres, uns atrás dos outros. E porquê? Ou porque os planos mensais que fazemos são demasiado exigentes e, por isso, ficam na gaveta ou porque simplesmente não os fazemos por falta de paciência. As melhores férias, por exemplo, são as não planeadas, as minhas melhores recordações são de programas não planeados. Planear chateia-me. Retira a imprevisibilidade da vida, a maravilha que é não ter nada no frigorifico e sermos forçados a encomendar pizas, o nervoso miudinho que vem da dúvida sobre o que nos espera no dia seguinte. A vida sem planos é como uma série viciante que não tem fim. Sem guião. Além disso não há nada pior do que "as coisas não saírem conforme o planeado" - é o princípio da frustração. E no meu caso os planos saem sempre furados. É por estas e por outras que nem sequer tenho agenda - a principal inimiga das pessoas sem planos.

Ora, isto tem custos. Custos económicos, custos de saúde - ao nível do stress, da tensão arterial e até cardíacos - e custos de oportunidade. As oportunidades passam-nos ao lado porque estamos sempre em gestão de crise, uma vez que a falta de planeamento gera crise (dizem). E planear o futuro? Esqueçam. Detesto filmes de ficção científica e planear o futuro exige uma capacidade de abstração que infelizmente não adquiri. Se nem sei o que vou fazer para o jantar, como querem que planeie o futuro?

Portugal parece ter crescido em minha casa. Tal como a gestão da minha família, também a gestão de Portugal ao longo dos séculos se pautou pela falta de planeamento. Planear o quê? Se nem os Descobrimentos foram planeados com detalhe e no fim do dia acabámos no Brasil quando queríamos chegar à Índia, como é que querem planear um desconfinamento em tempos de pandemia? Tudo o que se passa em Portugal, tal como em minha casa, acontece apesar dos planos que não se cumprem ou da ausência de planos. A conquista aos mouros foi acontecendo, os Descobrimentos também, a Restauração, olha, uma sorte. Reconstruímos Lisboa por causa do terramoto, até lá, olha, era o que fosse sendo construído. Planear é coisa de anglo-saxónicos e de nerds. E planear o desconfinamento é para bifes, não é para nós. Aqui, vai-se desconfinando conforme a meteorologia, os chatos dos pais que pressionam, as petições, a força dos grupos de pressão, a insistência do PR ou a falta dela, a disposição da comunicação social, as sondagens, a Comissão Europeia e os milhares de comentadores. Planos? Não sabemos o que isso é. Querem planos, vão para a Suíça; aqui aproveita-se a vida e vive-se na corda-bamba; falidos, mas sem planos para sair da falência. Olhamos de frente para o perigo e para o imprevisto, sem papéis e sem excel.

E agora que são cinco da tarde, vou planear o meu dia.

Jurista