O poder da adaptação à mudança

Passados cerca de nove meses do início da pandemia, ainda estamos com um elevadíssimo número de novas infeções e internamentos. Os profissionais de saúde, que têm estado desde sempre na primeira linha para tratar milhares de doentes, têm enfrentado tempos de maior adversidade e têm sido incansáveis. Por isso, criámos o projeto "Primeira Linha", que tenta prestar o nosso profundo agradecimento aos profissionais de saúde, em nome de todos e para todos os portugueses. Este livro acabado de lançar, reúne mais de 150 testemunhos de quem viveu e conviveu com a pandemia, e que continua a arriscar a sua vida diariamente por um vírus que ainda não tem cura. Este é um retrato do que médicos, enfermeiros, escritores e outras personalidades de relevo na sociedade viveram ao longo destes últimos meses. O nosso propósito foi apenas este: dar um contributo para que o esforço e resiliência de quem está na Primeira Linha do combate ao SARS-CoV-2 tenha a visibilidade que merece. O lançamento aconteceu na Ordem dos Médicos, com a presença do Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, o que permitiu reforçar esta homenagem.

Agora, perspetivando o futuro, é fundamental que as empresas da indústria farmacêutica estejam comprometidas em valorizar a ciência em Portugal e o talento dos jovens, estes que serão os futuros investigadores e profissionais de saúde. Enquanto empresas intrinsecamente ligadas à saúde, temos a responsabilidade acrescida de apoiar os projetos e entidades que procuram reunir esforços e recursos para apoiar os hospitais públicos e privados no combate a esta pandemia. A Astellas depressa se juntou ao movimento "Todos Por Quem Cuida" promovido pela APIFARMA, em parceria com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, procurando mitigar a necessidade crescente de equipamentos hospitalares e de equipamentos de proteção individuais, fundamentais para salvar vidas. Porque um dos grandes desafios para o setor da saúde prende-se com a garantia e continuidade de todos os cuidados de saúde aos doentes não-covid, quer seja através dos hospitais com as consultas, cuidados médicos e cirurgias, quer seja através do abastecimento das farmácias com todos os medicamentos.

Estes tempos desafiantes devem ficar marcados como um período de transformação, superação e essencialmente adaptação à mudança. Mudaram as pessoas, mudaram os hábitos, o modus operandi e com isto mudaram as empresas. Têm sido incríveis todos os esforços conjuntos que têm sido feitos entre todas as empresas e entidades. Porque para além da capacidade de adaptação à mudança, a pandemia veio também reforçar outros valores muito importantes numa sociedade, como a solidariedade e o respeito pelo próximo. Acredito que só com esta união, entre pessoas, empresas e instituições conseguiremos superar os efeitos provocados pela covid-19.

É preciso coragem para estar na primeira linha.

Diretor-geral da Astellas Portugal