O poder da Cloud nos negócios

Há muito que deixou de ser novidade que o crescimento da quantidade de dados disponível nas organizações tem sido exponencial. Cada vez produzimos mais dados que circulam por todo o lado e nas mais variadas formas, contudo, esses dados só são realmente impactantes na estratégia do negócio quando estão devidamente armazenados para que, quando analisados e transformados em insights, representem maior inteligência, competitividade e otimização para a organização.

Se 2022 foi o ano da Cloud, é certo que a tendência se irá manter para o próximo ano com as empresas a perceberem os inúmeros benefícios que a adoção da Cloud traz ao ter os seus dados guardados em plataformas seguras que permitem que as empresas ganhem agilidade, escalabilidade e rapidez no acesso à informação. É uma forma relativamente simples de dar resposta ao crescimento e de preencher as necessidades da organização, seja para um acesso rápido à informação ou para automatização de processos, sendo a maior vantagem desta tecnologia poder ser implementada por qualquer organização sem grandes investimentos. Com a Cloud, apenas com o acesso à internet, os colaboradores passam a ter um acesso fácil, seguro e rápido à informação, o que facilita o dia a dia das empresas.

Conseguir aceder a partir de qualquer dispositivo e em qualquer lugar a informações determinantes facilita o dia-a-dia dos gestores. Através da Cloud, os colaboradores que estejam a trabalhar remotamente ou em viagem conseguem aceder às mesmas informações.

De acordo com o Gartner, os gastos globais em produtos de cloud pública estão a crescer a uma taxa anual de 20,4% e devem chegar a US$ 600 biliões em 2023.

Há várias opções de utilização da Cloud, pelo que cada empresa deve analisar as suas necessidades, de forma a escolher a opção mais vantajosa e que responda eficazmente aos objetivos. A multicloud é um conceito em crescimento e que consiste na utilização de duas ou mais estruturas de computação na Cloud, que podem ser de diferentes fornecedores, tendo como principais vantagens o aumento da capacidade computacional e segurança. Também a adoção da Cloud híbrida, que permite combinar a utilização de uma Cloud privada com uma Cloud pública, se mantém como tendência. Flexibilidade, escalabilidade e poupança são alguns dos principais benefícios desta opção.

Segundo o IDC, no mundo, até 2023, todas as iniciativas de automação de TI serão apoiadas por um ecossistema de Cloud em expansão para maior controlo de recursos e análises em tempo real.

É certo que um sistema de Cloud traz inúmeros benefícios e é hoje uma tecnologia indispensável para qualquer empresa que queira garantir a sua competitividade. Conseguir controlar e gerir a informação em tempo real é uma vantagem competitiva nos dias de hoje, em que se exige uma rapidez de resposta por parte das empresas. Esta poderosa ferramenta melhora a gestão dos negócios, cria rotinas mais ágeis e torna os fluxos de trabalho mais eficientes. Contudo, não devemos esquecer que a mudança para a Cloud envolve processos e pessoas, por isso é importante planear, organizar e informar de forma a obter os inúmeros benefícios desta tecnologia.

