O Poder da Programação

O setor das TI - especialmente o desenvolvimento de software - é uma das indústrias com maior crescimento em todo o mundo. Embora esta situação esteja a tornar-se um desafio para as empresas que procuram especialistas em TI, também acaba por ser uma grande oportunidade para candidatos com potencial. Com elevados conhecimentos de programação, muitos jovens conhecem novas oportunidades de carreira, mesmo sem ter uma licenciatura universitária.

Devido à digitalização crescente nas empresas, o domínio de uma ou mais linguagens de programação está a tornar-se uma característica cada vez mais importante. E isso não se aplica apenas ao setor das TI. Os serviços financeiros, indústria automóvel, engenharia mecânica, logística e vários outros setores também estão à procura de colaboradores com conhecimentos de programação. Quem deseja aprender a programar pode, em pouco tempo, avançar na carreira e, assim, abrir as portas para um novo desafio profissional.

Em dezembro de 2020, a Red Hat fez uma parceria com as empresas de pesquisa de mercado YouGov e Sifo para questionar mais de 30.000 pessoas em toda a Europa para descobrir como gastaram o tempo livre que obtiveram nos meses de confinamento. Seria interessante saber se teriam usado esse tempo para evoluir a sua literacia digital. Os resultados foram surpreendentes: para se qualificar para um novo emprego, a maioria dos entrevistados (um em cada 20) escolheu a programação ou o desenvolvimento de software como uma nova competência. O interesse foi significativamente maior entre a Geração Z: mais de um em cada dez entrevistados com idade entre 18 e 24 anos investiu o seu tempo livre em programação. Igualmente interessante foi o fato de a maioria não ter formação técnica. Por exemplo, 79% dos novos programadores nunca tinham trabalhado nas tecnologias e 71% não tinham diploma de STEM.

Como mostra o estudo, a programação e o desenvolvimento de software são vistos como skills importantes para encontrar um novo emprego ou fazer carreira - curiosamente, 52% dos novos programadores encaravam o setor como um simples hobby anteriormente. No entanto, a competência dos nativos digitais é principalmente limitada ao uso puro: crianças e adolescentes geralmente sabem como usar programas e apps do smartphone, mas não sabem criá-los ou como funcionam tecnicamente. Mas existem programas desenvolvidos especialmente para crianças que oferecem até mesmo aos alunos do ensino básico a oportunidade de aprender os princípios do desenvolvimento de software de uma forma lúdica e de experimentar os seus próprios programas.

Aprender a programar não requer um diploma em ciência da computação. Na realidade, existem muitos profissionais não técnicos, que em determinada altura da sua vida aprenderam a programar e decidiram mudar de carreira. As empresas estão sempre à procura de colaboradores que saibam lidar com tecnologias novas e complexas. E quem sabe programar entende a linguagem do futuro.

Edgar Ivo, Key Account Manager Red Hat Portugal