O poder das redes sociais no ecossistema de consumo

Num mundo tão interligado, como o que vivemos atualmente, a influência das redes sociais, no nosso quotidiano, não pode ser subestimada. Desde a ligação com amigos e familiares até à descoberta de novos produtos e serviços, as redes sociais tornaram-se parte integrante das nossas vidas. No entanto, a sua importância vai para além das ligações pessoais, uma vez que também surgiram como ferramentas poderosas para os consumidores expressarem as suas opiniões e influenciarem as decisões de compra, de outros. Um estudo recente, partilhado no Portal da Queixa, vem dar a conhecer a importância crescente da opinião pública e das experiências dos consumidores no ecossistema de consumo.

As conclusões do estudo

O estudo, que analisou o impacto da opinião pública na tomada de decisões dos consumidores, apresentou estatísticas muito reveladoras. De acordo com a investigação, uns impressionantes 86% dos consumidores têm em conta as opiniões e críticas online quando fazem escolhas de compra. Este número, por si só, é um testemunho do papel significativo que as redes sociais desempenham na formação do comportamento dos consumidores. Além disso, 68% dos inquiridos afirmaram que partilham ativamente as suas experiências de consumo em plataformas, como as redes sociais, o que realça o desejo crescente dos consumidores de partilharem os seus pensamentos e experiências com os seus pares.

Dar poder aos consumidores

Uma das conclusões mais notáveis do estudo é a capacitação dos consumidores na atual era digital. Longe vão os dias em que as empresas detinham o controlo total sobre a sua imagem de marca e reputação. Agora, os consumidores têm o poder de amplificar a sua voz, influenciando a opinião pública e diretamente as ações das empresas no mercado. Plataformas de opinião, como o Portal da Queixa, possibilitam que os consumidores expressem abertamente a sua satisfação, insatisfação e sugestões. Este poder recém-descoberto obriga as empresas a ouvir ativamente e a envolverem-se com os seus clientes, levando-as a fornecer melhores produtos, serviços e experiências gerais.

A importância de ouvir

As empresas já não se podem dar ao luxo de ignorar as opiniões e experiências partilhadas pelos consumidores nas redes sociais. Com a maioria dos consumidores a confiar em avaliações e recomendações online, as empresas devem monitorizar ativamente e responder ao feedback dos clientes. Ignorar estas informações valiosas pode resultar em graves danos para a reputação e na perda de lealdade dos clientes. Por outro lado, as empresas atentas que ouvem os seus clientes podem identificar áreas de melhoria, melhorar as suas ofertas e construir relações mais fortes com o seu público-alvo, através da reputação positiva.

Marketing de Reputação

Na era digital, a reputação é a moeda de troca para as empresas. Os consumidores procuram experiências autênticas e transparentes com as marcas com que se envolvem. O estudo revelou que 92% dos consumidores confiam mais nas recomendações dos seus pares do que na publicidade tradicional. Esta mudança na dinâmica da confiança realça a necessidade de as empresas promoverem relações positivas com os seus clientes e incentivá-los ativamente a partilharem as suas experiências nas redes sociais. Ao tirar partido do poder das redes sociais, as empresas podem criar credibilidade e estabelecer uma base de clientes fiéis.

Impulsionar a inovação

O estudo também revelou o papel transformador que o feedback dos consumidores desempenha na promoção da inovação. As redes sociais fornecem uma plataforma para os consumidores partilharem as suas expectativas, desejos e sugestões de melhoria. As empresas que adotam e integram ativamente este feedback nos seus processos de desenvolvimento de produtos ganham uma vantagem competitiva ao fornecerem soluções que satisfazem precisamente as necessidades dos consumidores. Além disso, ao envolver os consumidores no processo de inovação, as empresas fomentam um sentimento de propriedade e lealdade entre a sua base de clientes.



A era dos consumidores passivos já passou há muito tempo, tendo sido substituída por uma era em que os consumidores moldam ativamente o ecossistema de consumo através das suas opiniões e experiências partilhadas nas redes sociais. O estudo aqui analisado destaca o impacto inegável da opinião pública na tomada de decisões dos consumidores e a importância de ouvir os clientes. Atualmente, as empresas devem não só fornecer produtos e serviços excecionais, mas também interagir ativamente com os seus clientes, aproveitando o poder das redes sociais para criar confiança, impulsionar a inovação e criar ligações significativas com o seu público-alvo. A adoção desta mudança de paradigma abrirá, sem dúvida, o caminho para o sucesso das marcas com os seus clientes.

Pedro Lourenço, CEO & Founder da Consumers Trust e embaixador da Comissão Europeia para os Direitos do Consumidor