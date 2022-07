O Português é uma língua muito traiçoeira

Na conhecida novela distópica de George Orwell, o Governo impõe uma nova língua, a novilíngua, em que para além da introdução de novas palavras o significado dos anteriores vocábulos passa a ser muito diferente do que tradicionalmente vinculavam. Uma das palavras originais deste novo idioma é Duplipensar. Duplipensar é saber que algo é errado mas convencer-se que está certo.

O português político começa hoje a parecer-se com a novilíngua de Orwell. Vejamos alguns exemplos:

Tolerância zero - usada em contextos diferentes como o combate ao racismo, ou às práticas que provocam incêndios. Exteriormente parece significar uma atuação firme para impedir esses comportamentos antissociais; na verdade significa exatamente o oposto, total liberdade e impunidade para praticar tais crimes.

Reformas estruturais - aplica-se a uma variedade de situações, principalmente às empresas e aos serviços públicos, como a educação, a saúde, a segurança social. Em português antigo transmite a ideia de alterações organizativas com vista a melhorar a prestação dos serviços; na realidade trata-se de acabar com esses serviços através de uma lenta mas continuada asfixia financeira.

Fogo controlado / dominado - no vernáculo clássico fica a ideia da extinção do fogo por ação humana, normalmente por ação dos bombeiros, na nova língua refere-se à extinção do fogo por já ter ardido tudo e nada mais existir passível de arder no local ou por se ter extinguido por causas naturais.

Exclusividade - quando aplicado à atividade profissional de políticos perde o seu anterior significado de proibição de exercício de todas as restantes profissões e passa a significar o livre exercício de um conjunto amplo de outras atividades remuneradas.

Livre iniciativa - em termos profissionais, sociais e políticos significa estritamente fazer o que lhe mandam sem questionamentos existenciais ou morais.

Empresário - em tempos alguém que com o seu capital promovia um empreendimento económico criando uma empresa duradoira, na era contemporânea pessoa que vive de subsídios públicos por levar a cabo uma atividade improdutiva ou não competitiva.

Empresário do regime - antes empresário que financiava o regime e que dele tirava partido, hoje empresário que é financiado e sustentado pelo regime e que, em simultâneo, se opõe ao regime.

Não é possível viver em Portugal hoje sem conhecer este novo português com que, com estas e muitas outras novas palavras de sonoridade antiga mas conteúdo diferente, nos falam os políticos.