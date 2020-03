O potencial da humanidade digital durante uma pandemia

A pandemia do Covid-19 gera enormes oportunidades para as novas formas de interação e presença virtual.

Num mundo cada vez mais conectado, onde são realizadas milhares de interações online por segundo, é urgente criar soluções que quebrem as barreiras inerentes ao mundo virtual. Neste momento, a tecnologia que vem colmatar esta lacuna está a atingir um estado de maturidade, que permite aproximar pessoas e criar benefícios pessoais e sociais, sem que seja necessário um contacto físico.

Em resposta à pandemia, as escolas estão fechadas, as empresas estão a transitar para trabalho remoto, os eventos desportivos são realizados à porta fechada ou cancelados, e o aconselhamento médico e o fluxo de informação têm sido realizados à distância de um clique. São as soluções digitais que permitem encurtar o distanciamento social que nos é pedido, numa altura de crise de saúde pública. No entanto, atualmente, é utilizado primordialmente o streaming de vídeo, o que, muitas vezes, é limitativo e torna as relações impessoais e bidimensionais.

Assim, num contexto de pandemia, mas também no dia-a-dia de uma sociedade globalizada, é importante desenvolver soluções que tragam mais personalidade, individualidade e humanidade a estas relações. Apesar de reconhecermos esta necessidade, são, por vezes, os eventos extraordinários que nos relembram que o mundo está interconectado e que estimulam a inovação para que se encontrem novas formas de interagir que não coloquem em risco as nossas vidas e as dos outros.

O conceito de “humano digital” permite criar, de forma rápida e simples, representações virtuais de alta qualidade de um indivíduo que dão vida às características mais pessoais – sejam atributos físicos, comportamentos, traços de personalidade, peculiaridades ou emoções. Esta solução libertará também a pessoa das suas limitações de tempo e espaço, podendo mesmo, com o desenvolvimento da tecnologia, assegurar a presença e contributo em conferências ou eventos internacionais, em fusos horários diferentes, em simultâneo.

Pela primeira vez, a tecnologia está a chegar a um ponto em que a presença física pode ser separada do calendário pessoal, o que acaba por trazer grandes mudanças à dinâmica do quotidiano das pessoas. Em eventos epidémicos, as vantagens para os profissionais de saúde são enormes. Por exemplo, uma versão virtual dos médicos, acessível 24h por dia, sete dias por semana, com conselhos imediatos que sejam difundidos por uma representação digital da pessoa que lhe é familiar e fonte de confiança apresenta benefícios reais, imediatos e tranquilizadores. Também, caso estejamos doentes, este indivíduo virtual poderá ser um intermediário para nos apresentarmos em qualquer situação como gostaríamos de ser vistos e percebidos, numa versão das nossas melhores características.

Todos sabemos que o simples contacto visual carrega uma riqueza de significado, emoções e intenções não verbais, que transformam a resposta emocional em qualquer conversa, pelo que um humano digital permite-nos estabelecer estas relações mais ricas e credíveis.

A crise atual pode ser vista como uma oportunidade para aprimorar a comunicação digital entre pessoas de uma maneira verdadeiramente inovadora. Uma comunicação online mais imersiva e em três dimensões, feita entre representações virtuais de nós próprios, trará benefícios nunca antes vistos.

Chris Ford, vice-presidente de produto da Didimo