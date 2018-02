Opinião. O preço das casas vai subir

A população portuguesa está a envelhecer rapidamente, fruto do aumento da esperança de vida, do declínio da fertilidade, e do fracasso em atrair imigrantes e dissuadir a emigração. As consequências deste envelhecimento para a Segurança Social têm sido muito discutidas. Na semana passada, discuti as implicações para o setor da saúde e para o mercado de trabalho. Hoje, escrevo sobre as consequências para o mercado da habitação.

À partida, talvez se pense que, com menos pessoas, diminui a procura de habitação reduzindo os preços. Só que a oferta também diminui. Por um lado, porque há menos trabalhadores para construir as casas. Por outro lado, porque algumas casas existentes são convertidas em lojas ou rapidamente ficam inabitáveis depois de alguns anos de falta de manutenção. Como se vê no interior de Portugal, quando não há procura de casas, a oferta desaparece também.

Focando antes no envelhecimento, há um argumento poderoso de acordo com o qual, mantendo o tamanho da população constante, mas aumentando a idade média, o preço das casas tende a subir. A razão é que a propensão das pessoas a mudar de casa diminui com a idade. As pessoas com 50 anos trocam menos de casa do que quem tem 30 anos. As pessoas que têm 70 anos ainda menos. O padrão mais corrente é as pessoas comprarem uma casa de família algures entre os 30 e os 45, e ficarem nela até morrer. Ora, quando os filhos se tornam adultos e saem de casa, ficam os seus quartos vazios na casa. O outro lado da medalha do declínio da propensão em mudar de casa com a idade é que as pessoas mais velhas ocupam muito mais espaço. Por isso, o envelhecimento aumenta o espaço total habitável necessário, o que aumenta o preço por metro quadrado. Abundam nos centros das cidades os apartamentos de muitas assoalhadas habitados por um só viúvo.

O envelhecimento da população também tende a baixar as taxas de juro, porque quem vive até mais tarde, tem de poupar mais para se sustentar na reforma. Ora, com taxas de juro mais baixas é mais atrativo comprar casa do que arrendar. Por isso, para o mesmo peso no orçamento familiar das despesas com habitação, com taxas de juro menores, as famílias estão dispostas a pagar um preço maior pela casa.

Por fim, há outra razão complementar ao envelhecimento pela qual o preço das casas, sobretudo nos centros urbanos, continuará a aumentar. Como diz o adágio da mediação imobiliária: a localização é que conta no preço das casas. Pós-crise é hoje mais barato comprar casa em muitos subúrbios de Lisboa do que era há uma década. Mas, no centro de Lisboa, os preços subiram, porque todos querem viver aí. O centro de Lisboa não vai aumentar, mas a riqueza vai aumentado com o crescimento económico, levando a que aumente a quantia que as pessoas estão dispostas a pagar para viver no centro.

Tudo combinado, o preço das casas, sobretudo nas zonas nobres das cidades, vai provavelmente aumentar. Hoje culpam-se os turistas, amanhã vão-se culpar os reformados.

Professor de economia na London School of Economics