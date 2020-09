O princípio do fim ou o fim do princípio?

Domingo assinala-se o Dia Mundial do Turismo. Este ano não há foguetes nem champanhe, mas, em muitos casos, há uma forte resiliência para resistir à crise provocada pela pandemia e para adaptar e reinventar o negócio. A área de atividade que, nos últimos anos, tanto contribuiu para o crescimento económico do país não vai desaparecer. Pelo contrário, acredito que irá continuar a fazer parte do futuro e a ter o palco que merece. Até lá, é preciso resistir, resistir, resistir.

São muitos os casos resilientes espalhados por todo o país, com destaque para o turismo rural que soube cavalgar a onda do confinamento e do distanciamento e manter ou até subir o preço por noite. Nesta edição, o Dinheiro Vivo revela alguns exemplos que podem servir de inspiração a quem, nesta altura, começa a ficar mais desesperado e com vontade de baixar os braços.

No futuro não haverá legitimidade para condenar quem, sem actividade, vier a recorrer ao despedimento. É o caso de alguma indústria – ainda esta semana a Autoeuropa anunciou que não vai renovar contratos a prazo a 120 trabalhadores – e o caso da hotelaria. Mas quero acreditar que tudo será feito para que esse seja mesmo o último recurso.

Portugal tem vivido numa forte crise de talento qualificado. Ao longo dos últimos três anos tornou-se cada vez mais difícil encontrar as pessoas certas e com as competências adequadas para uma nova economia sofisticada, mais exigente, mais verde e, claro, muito mais digital. Tratar os despedimentos como mais uma qualquer medida de gestão, que cabe na folha de excel como tantas outras, é um erro crasso para o futuro das organizações e do país. Se embarcarmos nessa onda, de novo, nos próximos anos voltaremos a a assistir à fuga de jovens talentos para outros destinos que serão, certamente, longínquos da pátria e da velha Europa. A China já está a crescer e outros mercados se seguirão, trazendo novas oportunidades para os melhores.

“Isto não é o fim. Nem sequer o princípio do fim. Mas talvez seja o fim do princípio.”

Winston Churchill, 1942