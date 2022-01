O problema não está no euro

Em 2022 assinalam-se os 20 anos do euro. A moeda única europeia entrou em circulação a 1 de janeiro de 2002, tendo Portugal, após um esforço de convergência económica, sido um dos primeiros 11 países da UE a transacionarem o euro. Foi uma grande vitória para uma economia periférica como a nossa, que passou a fazer parte de um amplo espaço de estabilidade monetária e cambial.

Contudo, duas décadas depois, o balanço da integração no euro não é o mais risonho. Nestes últimos 20 anos, a economia portuguesa foi das que menos cresceram da zona euro (pior só Grécia e Itália) e Portugal viu-se ultrapassado por países recém-entrados na UE (Lituânia, Estónia, Polónia ou Hungria) em termos de PIB per capita. Entre 2002 e 2019, o crescimento económico ficou aquém de 1% de taxa média anual, houve vários anos de recessão e até um resgate internacional.

Os efeitos negativos da entrada no euro eram previsíveis. Muitas empresas portuguesas baseavam a sua competitividade no preço e, quando começaram a exportar numa moeda forte, perderam o seu principal trunfo e foram ultrapassadas pela concorrência. Acresce que a combinação de uma moeda forte com juros baixos fez aumentar o consumo de bens importados e promoveu a especulação imobiliária, provocando o contínuo avolumar da dívida e a consequente retração do crescimento.

Mas países houve que, apesar de apresentarem as mesmas fragilidades, lograram tirar partido do euro para crescer. O caso da Irlanda é o mais flagrante. Este pequeno país de cinco milhões de habitantes soube atrair investimento estrangeiro e reforçar a sua competitividade, registando níveis de crescimento bem acima da média da zona euro. O boom económico irlandês explica-se, em boa medida, pela reforma do seu sistema fiscal.

É, por isso, com agrado que vejo que as questões tributárias têm estado em foco no debate eleitoral. Os partidos mais ao centro do espetro político defendem um alívio dos encargos fiscais das empresas, quer reduzindo a taxa nominal de IRC quer atribuindo créditos fiscais. Espero que este consenso se traduza em medidas concretas depois de 30 de janeiro, para que Portugal possa ter um sistema fiscal que bonifique e diferencie as empresas que criam emprego, valorizam salários e investem na descarbonização. No fundo, empresas que contribuem para o crescimento económico e a melhoria das condições de vida dos portugueses.

Presidente da ANJE