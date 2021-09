O PRR e a Cultura

Na sequência dos impactos negativos criados pela situação pandémica vivida, o Conselho Europeu criou um instrumento estratégico chamado Next Generation EU, que visa sobretudo mitigar o impacto económico e social desta crise e contribuir para o reforço da convergência económica e resiliência dos países membros da UE.

É no âmbito deste instrumento temporário - Next Generation EU - que surge o Plano de Recuperação e Resiliência português (PRR), com um período de execução até 2026 e com uma dotação global de 16.644 milhões de euros, que se distribuirá por 3 dimensões estruturantes: Resiliência, Transição Climática e Transição Digital e por 20 componentes.

Neste sentido, e tendo sido o setor da cultura um dos setores mais afetados pela pandemia, foi incluída dentro do PRR uma componente dedicada exclusivamente à Cultura, componente essa que dispõe de um montante global de 243 milhões de euros.

A inclusão da componente da Cultura no PRR é apresentada pelo governo português como tendo o objetivo de promover a valorização do património cultural enquanto fator de identidade, coesão social, conhecimento, desenvolvimento, educação, turismo e economia.

Que tipo de investimentos estão consagrados na componente da Cultura?

Esta componente será distribuída por duas grandes tipologias de investimentos: "Redes culturais e transição digital", com uma dotação de 93 M€ e que contemplará investimentos que visem a modernização da infraestrutura tecnológica da rede de equipamentos culturais, a digitalização de artes e património e a internacionalização, a modernização e a transição digital do livro e dos autores. Quanto ao "Património Cultural", com uma dotação de 150 M€ que contemplará investimentos na requalificação e conservação dos museus, monumentos e palácios do Estado na requalificação dos Teatros Nacionais e implementação do Programa Saber Fazer.

Quando irão ser desenvolvidos estes investimentos?

Apesar do PRR ter o seu período de execução até ao final de 2026, a componente da Cultura, prevê-se que seja executada entre 2022 e 2025, estando previsto que a primeira ação relacionada com esta componente seja iniciada durante o 2º trimestre de 2022, com a definição pormenorizada das especificações tecnológicas para a rede de equipamentos culturais.

Posteriormente, e durante o ano de 2023 prevê-se que seja então efetuada uma grande parcela de investimentos, cerca de 144,6 milhões de euros dos 243,3 milhões, onde se inclui a Requalificação e conservação dos museus, monumentos, palácios públicos e teatros nacionais.

Para o final de 2024, estão previstas entre outras ações, a entrega de equipamento informático e sistemas de informação às bibliotecas públicas, bem como finalizar a instalação das redes Wi-fi em museus, palácios e outros monumentos.

Em 2025, no último ano de execução da componente da Cultura, está prevista a conclusão dos investimentos na digitalização das diversas obras e coleções das bibliotecas publicas e também a conclusão dos processos de transição digital de 200 livrarias.

Estes serão assim os pilares e períodos de investimento da componente da Cultura no PRR, antecipando-se que na sua grande maioria os investimentos diretos na Cultura se dirigem à requalificação das infraestruturas públicas, deixando um desafio para outros agentes culturais.

Cabe a esses agentes culturais, outros agentes económicos e à sociedade civil encontrar formas de imiscuir a cultura em todos os setores, e assegurar que a Cultura é simultaneamente contemplada e contribui também ela para os objetivos de Resiliência, Transição Climática e Transição Digital.

*DFK | membro fundador do reCenter Culture