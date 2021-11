O PS a que nos entregam os que não se lhe opõem

Na última década, a política transformou-se, pela mão dos seus representantes - eleitos pelos cada vez menos portugueses que ainda sentem ser seu dever participar na escolha -, numa batalha campal em que o que importa é esmagar o adversário. Já lá vai o tempo em que um governante empenhava o futuro próprio a bem do país. O "que se lixem as eleições" virou "que se lixem os eleitores", num processo em que ninguém estranha, questiona ou critica afirmações que radicalizam e extremam posições sem contemplação.

O primeiro-ministro vira ostensivamente costas à metade do país que legitimamente elegeu os deputados do outro lado do muro ideológico que o próprio chefe do governo ergueu. Afirma com leveza que "no dia em que a sua subsistência depender do PSD, este governo acabou" - afinal foi a esquerda a implodi-lo, especificamente a extrema-esquerda que se divide agora entre o pedido de "castigo ao PS", do PCP, e a bílis destilada pelo minguante BE, que garante que não mais haverá governos de direita enquanto puder fazer prova de vida. Atiram-se de cabeça contra os outros por princípio, sem admitir ver, ouvir ou ajuizar aquilo que recusam. Sem querer saber da validade de ideias, projetos e propostas.

Os que nos deviam liderar no crescimento, eternizam-nos assim na mediocridade. E o país, como se vê em cada chamada às urnas, está cada vez mais farto de tanta incapacidade, desrespeito, desfoco e arbitrariedade.

O PS é "um partido no qual todos podem confiar", dizia ainda ontem Pedro Nuno Santos, o ministro do Porsche que nos quer pôr a todos a andar de transportes públicos. Só para ser desmentido pela multiplicação de pré-avisos de greve, pelos protestos que fecham escolas por todo o país, pelas ações que congelam o Metro, os comboios, os autocarros dias a fio. Proclamava-o enquanto pedia "o melhor resultado possível" na legislativas de janeiro - que para ele não é a "maioria expressiva" do chefe do seu governo mas nova geringonça montada na extrema-esquerda, como já disse com todas as letras. Afirmava-o enquanto se congratulava pelos resultados da TAP, que conseguiu "receitas acima do previsto". Uma pequena vitória para a qual terão contado muito os cortes de rotas, de salários, de frequências e os 3200 funcionários subtraídos aos quadros da empresa num ano de gestão pública de esquerda, com Pedro Nuno à cabeça.

Tudo isto é conhecido. Como o são as demissões diárias nos hospitais do país inteiro. E as queixas de quem não tem condições para trabalhar. E as verdadeiras dimensões de apoios apregoados como salvíficos, incluindo IVAucher e IVAuto. E as contratações para a Administração Pública engordando o Estado para uma dimensão nunca antes vista. E as narrativas demagógicas que diariamente se apregoam a partir de São Bento. O problema é que não há oposição que faça eco do preço que todos pagamos por uma governação baseada em determinada ideologia, levada a cabo com tendências autoritárias e marcada pela total falta de debate, discussão de ideias e vontade de levar a cabo reformas estruturai. E enquanto assim for, Portugal não sairá do buraco.