O PS não tem educação possível

Quem tem filhos sabe que são muito poucas as coisas que se conseguem com conversa. Aquele sistema antigo do diálogo socrático, que funciona entre adultos intelectualmente honestos, não funciona quando a conversa é entre adultos e crianças. Elas não ouvem e os adolescentes não ligam ao que se lhes diz. Diz-se que os pais não devem gritar, pois sim, mas a verdade é que não têm alternativa. Se querem fazer-se ouvir, têm mesmo de gritar ou são olimpicamente ignorados.

As crianças, os adolescentes e filhos em geral só reagem perante ações concretas, apesar de a maioria dos adultos estarem convencidos de que é com conversa que convencem a criança a comer a sopa e o adolescente a deixar de fumar. Não é. É com negociação, chantagem, ameaças, distração, suborno e castigos que se consegue que façam aquilo que nós queremos, o que deve ser feito.

Os filhos não querem ser chamados à razão, não querem saber da razão, não acreditam na razão. O que eles querem é wi-fi, televisão, gomas e piza, jogar à bola, sair com os amigos e não terem de estudar. A razão não tem nada a ver com este estilo de vida. Não é defeito, é mesmo assim. E é por isso é que existem adultos, pais e castigos. Adultos que não têm de ser filósofos para conseguirem educar, basta terem a password do wi-fi e um cartão de crédito.

É assim a relação dos portugueses com o PS. Os portugueses insistem que o PS irá crescer um dia, ser educado, que vai lá com conversa, e dão-lhe maiorias absolutas e vitórias como um pai dá cem euros ao filho para ele sair à noite enquanto pede que não os gaste em álcool ou cigarros e que traga o troco. Exigir que o PS governe com seriedade, responsabilidade e entrega é como exigir a uma criança que coma as nabiças todas da sopa só porque sim. Impossível: ela só as come se estiver distraída ou for ameaçada. Não faz parte da natureza de uma criança comer nabiças. Bem que podemos conversar com o adolescente imberbe sobre os malefícios do iQos que lhe encontrámos no bolso das calças ou explicar com paciência a uma criança os benefícios das couves no crescimento e equilíbrio alimentar que elas não ligam patavina. O PS também não quer saber de benefícios para o país, da sua saúde financeira, social ou económica - só quer curtir com o nosso dinheiro e acordar tarde.

Mas agora é que é, dizem os portugueses depois de Sócrates os ter levado para os cuidados intensivos. Desta vez apanharam um susto e aprenderam a lição, dizem com uma comovente esperança paternal. E é com este raciocínio que votam consecutivamente no PS, como um pai que acredita que o cheiro a cigarros e a álcool se justifica por "um amigo que bebe e fuma e esteve ali ao lado a noite toda".

Meus amigos, o PS nunca aprende a lição, assim como o miúdo não vai devolver o iQos. O que os dois fazem é aperfeiçoar a arte da simulação, da mentira e aprender a esconder melhor a maquineta sempre que são confrontados. É a natureza deles.

E mentem. Só as crianças mentem com a mesma lata do PS. "Não fui eu" dizem com os olhos em água e a cara toda borrada de chocolate, seguindo-se a história mirabolante sobre o desaparecimento do chocolate. Foi assim com as notas do adjunto, as reuniões com a CEO da TAP, os whatsapps de Pedro Nuno Santos, a chamada ao SIS, etc. Constroem cenários, embrulham mentiras e suposições, apontam o dedo aos irmãos, fazem queixinhas, esperneiam, confundem. E tudo para se safarem do castigo. E a nós, confusos, já sem saber onde está o fio da meada, resta-nos mandá-los para o quarto sem jantar.

Mas os portugueses não castigam o PS, os portugueses envelhecem com ele, empobrecem com ele e ainda têm esperança de não serem trancados num lar ilegal no dia em que ficaram incapazes, dementes e falidos. Portugueses, temos um PM que, como as crianças, diz instutições, conscional e infaestutuas e ainda achamos que é com ralhetes que o ensinamos a governar, a ser responsável e homenzinho... Não é. Temos o que merecemos. E Marcelo, tal como um pai que bebe copos e fuma charros com o filho, também tem.

Jurista