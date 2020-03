O que a solidão forçada nos mostra sobre nós

Há pouco mais de um ano, a administração de recursos de saúde e serviços dos Estados Unidos (HRSA) publicou um artigo sobre a “epidemia da solidão” e os seus efeitos na saúde e bem-estar das pessoas. É uma expressão sobejamente usada em estudos e artigos sobre como as tecnologias, em particular os smartphones, estão a isolar-nos uns dos outros.

Uma pesquisa da Social Science Computer Review, em 2015, encontrou uma correlação entre a utilização de smartphones e a solidão dos estudantes universitários- A Korean Society of Nursing Science determinou ligação entre ansiedade, depressão e solidão e adicção ao smartphone.

Nos últimos cinco anos, múltiplos estudos debruçaram-se sobre este fenómeno, o do isolamento social provocado pela utilização excessiva de tecnologia e redes sociais. Estaremos a criar uma geração de zombies que não sabem ter interacções com outras pessoas, questionámos com alguma angústia. Fizemos circular tiras de banda desenhada mostrando os jovens agarrados aos ecrãs, absortos no mundo virtual e alheados ao que estava à sua volta.

Uma professora da universidade estadual de San Diego, Jean M. Twenge, declarou que os smartphones isolam os adolescentes. A psicoterapeuta Amy Morin escreveu na revista Psychology Today que a internet nos tornou mais solitários que nunca. E eis que chegamos à maior crise sanitária de que há registo na modernidade e a dificuldade é manter as pessoas longe umas das outras.

Este momento difícil que atravessamos está a ser uma revelação de como quase tudo depende da interacção humana. Mesmo para quem usa apps para encomendar comida e receber compras. Mesmo para quem tem um escritório em casa. Tal não invalida a preocupação com a frivolidade das relações baseadas em redes sociais e a superficialidade do meio digital, mas coloca a nu uma interdependência sobre a qual raramente reflectimos.

O distanciamento social forçado é o material de que os pesadelos e os filmes de ficção científica são feitos. Esta catástrofe sanitária tem sido comparada à que se abateu sobre o mundo há 100 anos, quando a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas, não para espalhar o pânico mas para activar um dos recursos mais poderosos da espécie humana: o medo.

Fiquemos em casa, sim, porque nenhum indicador económico importará a quem estiver ligado ao ventilador. Fiquemos em casa, sim, porque os planos imediatos não têm importância no grande esquema do que poderemos fazer com uma longa vida.

O distanciamento físico permite pôr as coisas em perspectiva e obrigar a uma reflexão sobre o que andou pendurado, na parte de trás dos pensamentos, por causa da correria do dia-a-dia.

A pandemia que mudará o mundo, provavelmente em permanência, obriga-nos a repensar o que temos dado por adquirido. As noções de como as gerações mais novas se comportam. O que significa solidão e isolamento social. Como poderemos sair disto com melhor capacidade de formar ligações profundas uns com os outros. Como valorizar o tempo com os outros para lá da rama dos dias. Como sair da corrida de ratos e da competição pelas visualizações na IGTV.

A grande pandemia do século XXI terá efeitos significativos no comportamento colectivo, por obrigar a esta experiência social global de isolamento em conjunto. Estamos afastados uns dos outros, mas sentindo-nos ligados numa missão. Estamos sós, em casa, mas em permanente contacto uns com os outros. É uma epifania tramada: nada disto seria possível há vinte anos, antes dos smartphones potentes, a video-conferência acessível a todos e a largura de banda abundante. Nada disto seria possível sem a tecnologia que, até há alguns meses, dizíamos ser fonte de uma epidemia de tédio e solidão.