O que ainda aí vem?

Os tempos de recuperação económica e de crescimento parecem uma miragem e as empresas estão a fazer uma travessia num deserto que parece não ter fim à vista. Nos últimos meses, a quebra das exportações e importações tem afetado significativamente os negócios. E, apesar desde decréscimo já ser menos acentuado do que nos primeiros meses da pandemia, não é suficiente para as empresas conseguirem respirar.

Ao longo destes meses temos tentado ajudar os nossos clientes a ultrapassar estes tempos conturbados, mas os desafios têm sido muitos. As Pequenas e Médias Empresas (PME) precisam de soluções eficazes de longo prazo que as ajudem nesta recuperação. Com falta de negócio, as PME estão cada vez mais sufocadas. E não estou só a falar da redução significativa do negócio internacional (importação e exportação), as organizações estão a registar muitos atrasos nas entregas, devido à falta de pessoas e devido à dificuldade de circulação dos bens.

Este efeito bola de neve, está a deixá-las sem alternativas. Agora mais do que nunca, as PME expostas aos mercados internacionais deverão fazer uma boa planificação anual das suas responsabilidades em termos de pagamentos e cobranças, tentando projetar qual a taxa de câmbio que lhes proteja as margens do negócio.

Mas não chega, algumas terão de transformar a sua organização e o seu negócio. A transformação digital voltou a estar na ordem do dia. Não falo só de teletrabalho, mas de modernização de processos. Muitas empresas tiveram de investir na parte digital para fazer face ao lockdown que se viveu, e virar-se para a internet para conseguirem vender os seus produtos e serviços, mas infelizmente muitas delas não têm essa capacidade financeira, e a falta de recursos, devido à pandemia, ainda afeta mais esse investimento.

Com esta conjuntura adversa, o governo português tem apresentado mecanismos de apoio, mas não deixam de ser de curto prazo. Iniciativas como o lay off, ou as moratórias estão a ajudar de facto muitas empresas, mas alguém terá de pagar a fatura no fim. E as empresas não terão capacidade para pagar mais impostos.

O futuro promissor ainda parece estar longínquo e as empresas ainda estão pessimistas quanto ao próximo ano. As incertezas quanto à evolução da pandemia no mundo não permitem fazer previsões muito realistas. Uma coisa é certa, antes de melhorar, ainda vai piorar.

Duarte Líbano Monteiro, Country Manager da Ebury para Portugal