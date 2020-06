O que (ainda) podemos aprender com Michael Jordan

A série da ESPN, The Last Dance, é um extraordinário olhar sobre os bastidores do sexto e último campeonato de Michael Jordan, em 1998. Por meio de flashbacks, conta a história da carreira de Jordan e da dinastia do Chicago Bulls, que dominou a NBA nos anos 90. Após terminar esta série, qualquer apaixonado por este desporto, como eu, que o praticou durante tantos anos, é invadido por um sem número de ideias, emoções e principalmente lições importantes sobre estratégia, liderança, gestão de equipas e superação.

Esta série é, assim, muito mais que um documentário sobre o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos. Torna-se mesmo uma verdadeira inspiração para quem tem de lidar diariamente com competição, como é o caso dos gestores de marketing. Partilho aqui o que mais me inspirou nesta série:

A vida nunca vai ser fácil para ninguém: supere-se! O percurso de Michael Jordan (MJ) nunca foi de aceitação, tendo sido recusado mais do que uma vez durante o seu percurso. A grande diferença é que, em vez de desistir, ele usou a sua frustração como combustível para melhorar. Não fez parte da escolha principal do draft da NBA. Como refere várias vezes, qualquer coisa pode ser o despoletar da nossa energia e, por mais que demore, o seu desempenho será reconhecido. Também na vida das empresas é necessário muito empenho, perseverança e trabalho.

Não estamos sempre certos. Pensamos muitas vezes que temos tudo reunido para ter sucesso, mas não o temos. De alguma forma, os resultados são sempre justos. Foram necessários anos para encontrar as peças certas, como Scottie Pippen e Dennis Rodman, para construir a equipa ideal em torno de Jordan. Claro que unir talento e dar-lhe foco não é para qualquer líder, e só Phil Jackson com a sua aura espiritual o conseguiria. Juntar um talento que falta é, muitas vezes, o grande desbloqueio para se fazer algo excelente. Muitas vezes é preciso aprender com os erros e corrigir a trajetória.

Por melhor que seja não pode fazer tudo sozinho. Durante muitos anos os treinadores de MJ defendiam uma tática simples de ataque: dar a bola ao MJ. Phil Jackson percebeu que assim tudo se tornaria mais previsível. A tática do triangulo criada por Tex Winter, e adotada por Phil Jackson, era um sistema flexível que permitia a todos os jogadores contribuir com seus pontos fortes e se complementarem. Ser o melhor jogador pode levá-lo a ganhar jogos, mas para ganhar campeonatos todos têm de trabalhar num sistema que traga o melhor de todos. Assim como nas empresas, um bom líder escolhe uma equipa de pessoas que se complementam.

Tolerar a excentricidade se isso te ajudar a vencer. Dennis Rodman era um grande defensor, mas também uma pessoa com uma personalidade incontrolável. Assim, a equipa deixou Dennis ser Dennis, permitindo que ele tirasse “férias”, desde que no dia do jogo fizesse o seu melhor. Um treinador mais conservador não teria tolerado as excentricidades de Rodman. O génio de Phil Jackson era saber como gerir as personalidades e dar a Dennis o espaço de que precisava enquanto cultivava a lealdade para o dia do jogo. Muitas grandes empresas perdem atitude porque não sabem como acomodar a excentricidade. As startups têm a flexibilidade de gerir como Phil. Sugiro que leia o texto de Seth Godin “Small is the new big”.

Uma equipa necessita de ser desafiada. Depois de perder para os Pistons, sempre mais físicos e impetuosos, em 1990, MJ forçou a equipa a trabalhar durante todo o verão. A equipa respondeu a esse desafio e os Bulls venceram seu primeiro anel em 1991. Não havia como voltar atrás. Os líderes podem pressionar a equipa muito mais do que qualquer outra pessoa.

O caminho para a grandeza pode ser um caminho solitário. No ano da sua estreia, Jordan encontrou os seus companheiros de equipa a festejar no quarto de hotel. Ele saiu. “Eu estava sozinho depois disso”. Não foi apenas a sua competitividade no campo, mas também a disciplina, prática e decisões tranquilas fora de campo que refletiram a vontade de MJ de vencer. Talvez seja um sinal que para ter sucesso, geralmente, precisamos seguir a estrada menos percorrida.

Evite dramas desnecessários. A temporada final foi repleta de questões extrajudiciais envolvendo negociações contratuais controversas com Scottie Pippen e Phil Jackson. Jordan expressou apoio aos seus colegas de equipa, mas evitou criticar. Não se deixou levar por dramas. Ao longo de sua carreira a pressão dos media sobre Jordan foi intensa, mas ele conseguiu permanecer positivo e concentrado. Drama é uma perda de tempo e energia que os melhores procuram evitar.

O sucesso demora o seu tempo. A reputação de Jordan antes do primeiro campeonato era e um artista espetacular, mas não podia vencer campeonatos como Bird ou Magic. Não havia nada fácil, automático ou garantido sobre MJ se tornar o MVP. Houve seis longos anos de tentativa e erro antes da dinastia tomar conta. Jordan admite que ficou incomodado com a conversa de que não poderia vencer. Claro que Jordan provou que todos estavam errados. Devemos assim lembrar que a reputação com a qual terminamos não é necessariamente a que começamos.

Quando encontrar a fórmula vencedora, insista – e continue vencendo. O sexto campeonato quase não aconteceu porque o GM Jerry Krause queria iniciar um “ano de reconstrução” trocando os veteranos e deixando Phil Jackson sair. Jordan respondeu: Ele insistiu que só jogaria com Jackson, forçando que o mantivessem por mais um ano. A equipa ficou junto e conseguiu outro anel. É tão difícil criar uma fórmula vencedora que, uma vez que a consiga obter, lute para mantê-la unida o mais tempo possível.

Grandiosidade Em caso de ter alguma dúvida sobre a personalidade de MJ sugiro que veja o discurso de Hall of Fame de Michael Jordan que é, na minha opinião, um autêntico exemplo de atitude vencedora, de reconhecimento da família com paradigma da excelência e da sua própria grandiosidade, reconhecendo que em todos os seus grandes momentos esteve o seu fiel Scottie Pipen.

Em resumo, temos de definir objetivos altos e anunciá-los, pois ninguém nos impede de sonhar. Por outro lado, abraçar a pressão e o desconforto ajuda a superar estes momentos onde tudo parece não se alinhar. Se MJ não conseguiu vencer sozinho e era “o Deus” (ou melhor, “o atleta do mundo”) deste desporto, talvez possamos perceber que há muito a fazer para tornar uma equipa de grandes exibições numa equipa campeã. Eu já estive numa equipa de basquetebol com uma força indomável que fez das suas tantas fraquezas a sua força e foi campeã ao fim de alguns anos! Hoje tenho uma grande equipa no IPAM onde me inspirei para muito do que falei neste texto.

O The Last Dance é tudo isto e muito mais: it’s game time!

Ricardo Mena, professor do IPAM