O que é um secretário de Estado?

Se soubessem não se metiam nisso. Nos dias de hoje e em governos de António Costa, os secretários de Estado ocupam o último nível trófico na cadeia alimentar do poder. É péssimo ser secretário de Estado. Ser diretor-geral é coisa digna: ele manda em departamentos, tem poder efetivo sobre a administração pública, é uma figura obscura e até temível - é o bonequinho cinzento que aparece nos jornais - e eterniza-se para lá dos governos e das guerras partidárias. É o verdadeiro Boss. Já o secretário de Estado é o "chega-me isto" do ministro ou do Costa ao mesmo tempo que é o corta-fitas do diretor-geral.

Se alguém vos ligar, ou aos vossos filhos, sobrinhos, primos, tios ou netos, para os convidarem para secretário de Estado, recusem ou aconselhem vivamente à recusa. Digam que têm uma doença contagiosa, que foram à China e que estão com uma tosse estranha e persistente, digam que receberam uma notificação das Finanças e outra do tribunal e os advogados ainda não perceberem o que é. Digam qualquer coisa, mas em circunstância alguma aceitem uma secretaria de Estado oferecida por António Costa. Não se deixem iludir com o carro com motorista e com as luzinhas azuis para ultrapassar as filas de trânsito - não tem graça nenhuma porque ninguém repara quem vai dentro do carro. Aquilo dá imenso trabalho, pouca visibilidade, só vos chamam quando há porcaria, é um trabalho mais precário que o emprego jovem, o ambiente dos gabinetes socialistas é pior que um bordel e está cheio de bufos das várias fações e na maioria dos ministérios não há cantina nem bares decentes onde se consiga comer em conta.

Percebe-se que uma pessoa que se encontre na situação de ter um filho raptado e esteja a ser vítima de chantagem ou alguém que tenha como vocação entregar a sua existência e o seu juízo ao PS, aceite ser secretário de Estado. Tirando estes dois casos, não se percebe. Hoje, é uma piada ser secretário de Estado de um Governo de António Costa. Imaginem que vos apresentam um deles, qual é a primeira pergunta que vos ocorre fazer-lhe: "Então, ainda não foste apanhado?". Não há como fugir disto.

António Costa arrasou com a reputação da classe dos secretários de Estado: acha-os tão irrelevantes e acha o povo que governa tão tonto, que escolhe secretários de Estado da mesma forma que o meu filho de 9 anos escolheria: quero lá saber - desde que seja militante do PS (no caso do meu filho, teria de jogar à bola).

Por isso, meus amigos, para estragarem a vossa reputação, dobrarem a vossa espinha, tramarem a vida dos vossos concidadãos, falirem o vosso país, que seja como ministros e nunca como secretários de Estado. Se é para chafurdar na lama, mergulha-se. Pensem nos vossos filhos, nos pais que eles merecem ter, e não atendam o telemóvel.

Inês Teotónio Pereira, jurista