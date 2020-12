O que esperar da China nos próximos 5 anos?

No final do passado mês de outubro, teve lugar em Pequim a quinta sessão plenária do 19º Comité Central do Partido Comunista da China, para discutir e delinear o 14º Plano Quinquenal do país.

Os planos quinquenais foram implementados a partir de 1953 e, considerando o modelo político Chinês atual, são instrumentos que assumem um papel orientador fundamental no destino do país. Além das reformas estruturais aplicáveis, evidenciam também as linhas orientadoras do poder central para o desenvolvimento económico e social para o período em questão.

Em particular para os investidores - tanto locais como estrangeiros -, os planos quinquenais são um importante mecanismo para antecipar quais os principais setores económicos que estarão em foco nos próximos anos, permitindo assim sinalizar oportunidades potenciais para os seus negócios e definir estratégias e atividades neste mercado.

No que diz respeito ao próximo plano quinquenal para o período de 2021-25, cujo conteúdo será publicado de forma completa e definitiva em março de 2021, é já possível descortinar algumas das principais orientações que o governo chinês deve implementar.

Políticas antigas, novas prioridades

De acordo com a informação disponibilizada nos documentos oficiais publicados após a sessão plenária, é expectável que o 14º Plano Quinquenal dê continuidade a muitos dos temas introduzidos inicialmente pelo plano anterior. No entanto alguns desses temas deverão passar agora a ter uma prioridade nacional mais vincada.

Tecnologia e inovação, por exemplo - embora já proeminentes anteriormente - deverão assumir-se como conceitos cada vez mais pronunciados e incentivados.

A China tem a ambição de se tornar no futuro líder global em indústrias inovadoras e tecnológicas. Deverá por isso continuar a apostar na transição da produção de bens baratos e de baixa tecnologia para a produção especializada e de alta tecnologia.

De resto, a inovação é várias vezes saudada internamente como um conceito central que impulsiona a modernização Chinesa, sendo a independência tecnológica e a autossuficiência definidas também como pilares estratégicos de apoio a este modelo de desenvolvimento.

Também os projetos de desenvolvimento das "novas infraestuturas" - como o 5G, inteligência artificial, centros de dados, industrialização e desenvolvimento digitais, entre outros - deverão continuar a ser altamente promovidos e impulsionados.

Em termos ambientais, reconhecendo que a proteção ecológica e ambiental do país ainda tem um longo caminho a percorrer, é esperado que o governo continue a criar incentivos, alocar recursos e implementar uma série de políticas que promovam a transformação e desenvolvimento sustentáveis que, entre outros objetivos, permitam à China tornar-se mais verde e neutra do ponto de vista das emissões de carbono até 2060.

Outro objetivo fundamental do 14º Plano Quinquenal deverá ser o da redução da crescente diferença entre os padrões de vida urbano e rural, algo que pode levar a instabilidade social.

Novo padrão de desenvolvimento económico

A China parece pretender, cada vez mais, focar-se num desenvolvimento económico de qualidade, por oposição a um crescimento de grande velocidade que foi possível observar em períodos anteriores, com o intuito de garantir o progresso, mas mantendo uma estabilidade baseada no modelo de "socialismo com características chinesas".

Assim sendo, e quando comparado com o 13º Plano Quinquenal, alguns especialistas defendem que é expectável que o governo chinês não estabeleça um target de crescimento económico específico no novo plano ou que estabeleça apenas uma meta inferior e mais flexível - enfatizando o objetivo de otimizar a estrutura económica para um desenvolvimento mais eficiente e com mais qualidade.

É previsível também que a China continue a apostar numa estratégia de desenvolvimento económico dual, que envolva tanto o mercado internacional como o doméstico, por forma a estimular padrões de consumo sustentáveis.

Contudo, é esperado que a promoção do crescimento económico pretenda ser cada vez mais impulsionada por um aumento da demanda interna, por forma a ser mais autossuficiente, menos dependente das exportações e menos suscetível a eventuais fatores de instabilidade globais.

Investimento estrangeiro

Não se antevê, no entanto, que o governo Chinês deixe de apostar no acesso e na abertura do mercado doméstico ao investimento estrangeiro. Pelo contrário, os indicadores são de que a China continuará a promover e atrair esse investimento em diferentes áreas, seja através da redução da lista negativa (que diz respeito aos setores em que é proibido ou restringido o acesso ao investimento direto estrangeiro na China), da redução das tarifas e das limitações à importação de diversos países, do desenvolvimento de mais projetos de Free Trade Zones ou de reformas para garantir uma maior transparência e capacidade de supervisão na salvaguarda jurídica dos interesses legítimos dos investidores estrangeiros na China, entre outros tipos de políticas de incentivo

Estas medidas, aliadas às oportunidades que nos próximos anos poderão surgir em determinados setores estratégicos e potencializadas pela grande e crescente dimensão do mercado interno, deverão contribuir para que a China continue a ser, apesar dos muitos desafios, um mercado muito atraente e com grande espaço de crescimento para os investidores. À medida que as atenções se voltam mais para a economia doméstica, investir "In China, for China" pode vir a tornar-se um denominador cada vez mais comum para muitas empresas.

Diogo Garcez, internacional business lawyer, Bonnard Lawson, China Desk