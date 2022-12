O que esperar de 2023?

O ano de 2023 continuará marcado pela resolução dos problemas causados primeiro por uma pandemia, e depois pelo eclodir de um conflito armado na Europa, com fortes repercussões nas economias dos países europeus e da América do Norte. O abrandamento das restrições e dos confinamentos na Ásia deverão manter-se em 2023, pondo fim a medidas que tanto afetaram a logística mundial. Com efeito, os portos de origem, muitos deles situados na China, vinham sendo assolados por surtos de covid-19, o que por consequência da política de combate ao vírus, ditava a paragem completa do porto ou interrupção. Estes cenários, porque vinham ocorrendo de inesperado, não só inviabilizavam que os produtos fabricados na Ásia chegassem à Europa e à América no prazo habitual, permanecendo a aguardar expedição nos portos asiáticos até que o fim do confinamento fosse atingido, como encareceram aqueles mesmos produtos.

A tendência de encontrar um maior equilíbrio entre a oferta e a procura dos fretes marítimos, diminuindo os valores máximos atingidos em 2021, deverá permanecer também em 2023. Ainda assim, a inflação não deverá permitir um recuo a valores pré-pandemia. Cenário idêntico poderá ocorrer quanto a matérias-primas, caso o conflito na Ucrânia tenha fim. Poderão continuar em 2023 os congestionamentos portuários ocorridos em 2021 e 2022 em alguns portos europeus, devido a conflitos sociolaborais que imponham greves e paragens de atividade, de trabalhadores ligados ao setor logístico (rodoviários, ferroviários e portuários).

A tendência de encontrar um maior equilíbrio entre a oferta e a procura dos fretes marítimos, diminuindo os valores máximos atingidos em 2021, deverá permanecer também em 2023.

As disrupções nas cadeias logísticas experienciadas em 2020, 2021 e 2022 poderão acentuar o reshoring (também conhecido por onshoring), processo através do qual empresas ocidentais trazem de volta o fabrico dos seus produtos para os países de origem, e o nearshoring, através do qual as empresas movem as suas operações ou terciarizam certas atividades para um país próximo ao de origem. O esfriar das relações comerciais entre Ocidente e Ásia, o risco de alterações climáticas, conflitos laborais e a dependência de uma única região que vinha assegurando a maioria da produção são fatores que beneficiam uma estratégia de diversificação da produção e de fornecedores, e de proteção dos stocks.

Portugal, pela sua localização geográfica e segurança, volta a ser uma opção com muito potencial para atrair a relocalização de alguma indústria do Oriente para o Ocidente. Sendo Portugal uma economia aberta europeia é de esperar que genericamente a conjuntura macroeconómica seja em tudo semelhante aos demais países europeus, marcada pela procura de controlo da inflação através da subida dos juros. O que deve impactar diretamente no investimento privado - empresas e cidadãos - sendo de esperar que o dinheiro mais caro tenha por efeito a retração na aquisição de bens duradouros.

Também em Portugal o emprego deve manter-se estável, sendo que o crescimento previsto e as exportações exigirão reforço de alguns quadros.

Na logística, os portos portugueses podem ser uma alternativa viável aos mais congestionados, sobretudo europeus. Visando oferecer essa alternativa, a Yilport em Portugal e Espanha tem vindo a apresentar, em 2022, soluções de intermodalidade que complementam os nossos serviços portuários e oferecem alternativas às cargas portuguesas, reforçando ligações ferroviárias intra Portugal, como de Portugal para Espanha. Esta estratégia irá perdurar em 2023, o que permitirá retirar das estradas o transporte por camião, reduzindo as emissões de CO2. A Yilport continuará a assegurar que os terminais portuários do TCL em Leixões, da Sadoport em Setúbal, da Sotagus e da Liscont, ambos em Lisboa, se mantêm disponíveis para operar e receber navios 24 horas por dia/364 dias por ano, o que nem todos os portos internacionais têm conseguido (entre outros, Los Angeles e Long Beach, nos EUA, foram fustigados por sucessivos congestionamentos, por falta de flexibilidade para operar as cargas 24 horas por dia).

O aumento da sustentabilidade das atividades logísticas será outra tendência que se manterá em 2023 como forma de a logística alcançar a estabilidade dos ecossistemas e contribuir muito positivamente para a redução do impacto das alterações climáticas. Entre os operadores portuários nacionais, a Yilport continuará a liderar em matéria de sustentabilidade, mantendo o programa de modernização dos terminais portuários e equipamentos e implementando práticas e políticas que visam a redução da pegada ambiental e a transição energética.



Administrador da Yilport