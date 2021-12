O que esperar dos mercados financeiros em 2022

Em 2021, os mercados financeiros associados ao risco obtiveram um forte desempenho.

A subida generalizada, com baixa volatilidade e magnitude elevada, dos mercados acionistas, mesmo após subidas significativas nos últimos anos (ver tabela de exemplo), continuou a alimentar as boas performances dos investimentos financeiros e compensou o retorno negativo da maioria dos segmentos de renda fixa, em 2021.

O ano que agora termina, fica ainda marcado pelo despertar da inflação que passou a ser uma preocupação central, após muitos anos fora do radar dos investidores ocidentais. Com a pressão existente sobre as cadeias de abastecimento e logística, devido aos efeitos disruptivos da pandemia e dos confinamentos, o custo das matérias-primas subiu significativamente, em 2021, como pode ser observado, por exemplo, com o Gás Natural (+40.25%), o petróleo (Brent + 53.09%), a Soja, o Milho (+22.99%), o Café (+78.44%), o Açúcar (+75.99%), o Cobre (+23.58%), entre outras.

Já na vertente cambial, o dólar americano (USD) voltou a ser rei, valorizando de forma consistente contra os seus principais concorrentes e colocando, uma vez mais, em evidência a maior robustez económica dos EUA, que permitiu inclusive que a reserva Federal pudesse anunciar a mais rápida retirada de apoios aos mercados financeiros ao mesmo tempo que prevê uma subida de taxas de juro diretoras já em 2022, para combate à inflação persistente. Isto não aconteceu na Europa, por exemplo. Por seu lado, alguns mercados emergentes começaram a sentir alguma instabilidade em função da saída de capitais não domésticos, como a Turquia ou o Brasil, o que acabou por fragilizar as suas moedas.

Para 2022, com a inflação ainda elevada e a começar a chegar aos salários, o que a tornará mais persistente, as classes de ativos que deverão reter a capacidade de apresentar retornos positivos são as classes acionista e das matérias-primas. No entanto, devido ao comportamento recente, que se traduziu em retornos elevados, e devido à retirada dos estímulos financeiros por parte da Reserva Federal Americana, a volatilidade deverá aumentar e os retornos deverão ser mais erráticos.

As obrigações deverão continuar a sofrer em resultado das atuais baixas taxas de juro e das perspetivas quanto à sua subida, especialmente nos prazos mais longos e apesar da parte curta das curvas continuar sob a influência de alguns Bancos Centrais. Caso exista um choque na disponibilidade alimentar ampliado pela subida de preços, a pressão civil deverá fazer com que os agentes políticos e, consequentemente, os Bancos Centrais se foquem mais no apertar das condições monetárias e no controle de preços, para combater essas mesmas subidas.

Relativamente à normalização das cadeias de abastecimento e logística, as perturbações deverão continuar ao longo de 2022, sendo que algumas indústrias mais pressionadas, como os Semicondutores, deverão continuar a sofrer para além de 2022. Neste momento, parece evidente que o atual estado da pandemia não deveria voltar a obrigar a novos confinamentos generalizados e prolongados, apesar do aumento do número de casos mas de baixa mortalidade. No entanto, teremos de acompanhar o eventual surgimento de novas estirpes mais agressivas ao nível do número de hospitalizações e óbitos.

Nuno Sousa Pereira, diretor de investimentos da Sixty Degrees.