O que está a crescer na economia da quarentena

Enquanto o gabinete de comunicação do novo coronavírus não nos faculta uma data de resolução da crise, ignorando os pedidos de muita gente, vivenciamos um “novo normal” que poderá estar connosco por muito mais tempo do que prevíamos. Arrisco-me a dizer que o ano 2020 está perdido, para todos os efeitos de planeamento e regresso à normalidade.

Nos Estados Unidos, onde há mais de 10 milhões de desempregados, mesmo as medidas mais drásticas de contenção pecam em relação ao que está a ser feito em Portugal, desde logo porque a mão da autoridade aqui choca com a garantia de liberdades fundamentais. E isso, acoplado à resposta diferenciada entre estados e à confusão que grassa sobre o quão séria é a pandemia, faz antever um arrastar do distanciamento social bem para lá do Verão.

De modo que o isolamento está para durar e continuará a ter um impacto devastador na economia. Há péssimas ilustrações da ganância e má gestão, como as empresas que aproveitaram para fazer disparar os preços de certos produtos e as que despediram centenas de pessoas com dois minutos de mensagem pré-gravada.

Mas a nova ordem social também mostra que há bolsas de água limpa neste lodo, exemplos da resiliência das pessoas e evidências da criatividade dos empreendedores.

Alguns negócios em crescimento neste momento têm relação directa com a natureza do confinamento, tais como ferramentas de video-conferência, software de colaboração para teletrabalho e serviços de entregas de comida e mercearias. Tal justifica que haja vagas e processos de recrutamento imediato em cadeias de supermercados, armazéns, empresas de distribuição e cadeias de farmácia.

Nos Estados Unidos, é já notório o fenómeno de ressurgimento de marcas de comida rápida que até há pouco tempo estavam em declínio, como as cadeias de pizzaria Papa John’s, Domino’s e Pizza Hut. As três empresas combinadas estão à procura de mais de 50 mil novos trabalhadores. A Amazon abriu 100 mil vagas temporárias. A farmácia Walgreens anda à procura de 9500 empregados e a CVS abriu 50 mil posições.

Outros negócios estão a crescer para suprir a súbita necessidade de exercício que já não se pode fazer nos ginásios. Marcas de bicicletas estáticas para casa, como a Peloton, viram as vendas subir em flecha, tal como serviços de aulas de ginástica virtuais, como o Obé.

A permanência em casa também está a ter um impacto positivo nas lojas online dedicadas à decoração e imobiliário. A Wayfair viu as vendas duplicar em Março e as suas acções valorizaram 37% porque a expectativa é de que a tendência continue e que muita gente queira usar este tempo para redecorar.

Este tempo também está a ser aproveitado pelos adeptos do faça-você-mesmo que têm jeito para a costura. Com as novas orientações de cobrir a cara com algum tipo de protecção sempre que as pessoas forem à rua, as ofertas de máscaras em tecido explodiram em plataformas como a Etsy. Na maior parte dos casos são máscaras simples, não adequadas para os trabalhadores em alto risco de exposição, mas no caso da luso-americana Goretti Medeiros o design feito e o material utilizado são direccionados aos profissionais de saúde. Depois de perder o emprego por causa da pandemia, a engenheira têxtil está a tentar montar uma linha de produção de máscaras em Los Angeles que possa continuar para lá do pico da crise.

Este é um bom exemplo dos Fazedores que estão a surgir um pouco por todo o lado, com ideias que podem ajudar a aliviar este momento tremendo que vivemos juntos. Há um novo movimento denominado “Maker Vs Virus” para impulsionar precisamente isto. Na Alemanha, um grupo de criativos do sector tecnológico, FabLab Bruchsal, aderiu e pôs o seu foco na produção de equipamentos de protecção individual, desenhando protectores faciais de plástico para serem usados em conjunção com máscaras. Os escudos faciais são produzidos com impressoras 3D cedidas por um estúdio de videojogos, Gameforge.

Na indústria criativa, que está a levar um tombo porque o investimento em publicidade e marketing diminuiu, ainda assim há posições em aberto e procura por mais profissionais. É um segmento que com certeza verá uma evolução drástica nos próximos tempos. Será preciso adaptar-se a uma nova realidade em que o consumo de conteúdos digitais atinge recordes e as pessoas passam muito mais tempo em redes sociais, mas o investimento das marcas nessas plataformas diminui porque os orçamentos estão a ser realocados.

É difícil fazer diagnósticos da situação à queima-roupa e perceber quais são as tendências duradouras e quais as que desaparecerão de imediato assim que a crise de saúde aliviar. Uma coisa é certa: este momento trará para fora o melhor e o pior de nós. Que vençam as forças do Bem. Que haja lugar para todos no bote de salvação, enquanto tentamos evitar que sociedade se afunde.