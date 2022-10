O que se passa com as vendas do iPhone 14?

Passam amanhã onze anos desde que Steve Jobs morreu e o trabalho que o seu sucesso Tim Cook fez à frente da Apple não podia ter excedido mais as expectativas. A Apple é hoje uma marca incrivelmente mais valiosa, com uma resiliência notável a navegar os altos e baixos do mercado e uma organização sem falhas. O seu portfólio diversificou-se de uma forma que teria levado Jobs a dar voltas no túmulo, mas que não parece ter prejudicado o valor da marca.

Reflexo disso é o facto de o iPhone ter ultrapassado os dispositivos Android no mercado norte-americano no segundo trimestre de 2022, obtendo agora mais de 50% (dados da Counterpoint Research). É a quota mais elevada da história no mercado doméstico da Apple, algo muito significativo tendo em conta que o iPhone bateu os cerca de 150 dispositivos diferentes com Android que estão disponíveis para os consumidores.

Enquanto os eventos de lançamento diminuem em pompa e fanfarra, tendo sido pré-gravados nos últimos anos, o iPhone continua a captar quota de mercado. O domínio do Android no mercado global continua bem vincado, mas a tendência tem sido de transição de utilizadores Android para iOS.

O que se passa, então, com as vendas do iPhone 14? O novo alinhamento foi revelado no início de Setembro e chegou às lojas há duas semanas, num contexto de abrandamento global das vendas de smartphones. Inflação, medo de uma recessão, incerteza geopolítica e oscilação cambial explicam a retracção dos consumidores e a revisão em baixa das expectativas por parte de consultoras como a IDC.

A realidade de que há uma contracção a caminho é assumida por todos, mas um artigo recente da Bloomberg lançou a dúvida e atirou ao chão a cotação das acções da Apple. A agência noticiou que a Apple cancelou planos de aumentar a produção dos seus novos iPhones porque o crescimento das vendas que estava antecipado não se registou. A Apple terá dito aos fornecedores para cancelarem um aumento de produção na ordem dos 6 milhões de iPhones na segunda metade do ano. A notícia penalizou as acções da empresa e levantou receios de que o iPhone 14 seja um flop.

Mas esta é uma leitura enviesada. O que a Apple fez foi retornar ao plano de produzir 90 milhões de unidades que estabelecera no Verão, mais ou menos em linha com o mesmo período do ano anterior. Não há aqui nenhuma quebra nem falhanço, apenas uma correcção que interpreta, e bem, a deterioração do mercado de consumo.

Há, todavia, um aspecto relevante que parece ter sido perdido na confusão. A procura pelos modelos iPhone 14 Pro, bastante mais caros que o 14 e 14 Plus, está mais forte que o antecipado. Pelo menos um fornecedor fez alterações para produzir mais modelos premium e menos dos modelos mais baratos. Ou seja: é possível que a Apple consiga manter ou aumentar as receitas do iPhone mesmo que o volume de vendas oscile. De resto, é essa a estratégia que tem seguido nos últimos anos.

Bem ou mal, com mais ou menos inovação, a Apple está a conseguir convencer os seus fiéis utilizadores a renovarem os dispositivos.

O facto de estes serem atraídos pelos modelos mais caros - algo que pode surpreender tendo em conta os preços e a pressão da inflação - espelha o valor que apreendem nos iPhones. Espelha também o esforço que a Apple tem feito para melhorar os incentivos à troca. Quem levar um iPhone dos últimos dois ciclos pode receber 400, 500 ou 600 dólares de desconto na compra de um novo iPhone 14. É uma retenção de valor que nenhuma outra marca de smartphones consegue replicar.

Por outro lado, a força do segmento premium não é um exclusivo da Apple. A Samsung está a experimentar um fenómeno semelhante com os seus smartphones dobráveis Flip e Fold, dois dispositivos que se destacam claramente de toda a concorrência neste segmento. Com preços bastante elevados (superiores a mil euros), as vendas dos dobráveis da Samsung estão a crescer tanto que deram um impulso significativo a toda a categoria. A IDC diz que vão crescer 67% só este ano, uma tendência oposta ao que está a acontecer ao resto do mercado.

E isto é porque os consumidores apreendem o valor que obtêm com este formato em relação ao preço que pagam. O mercado está muito saturado de dispositivos mas nunca houve um momento na história em que fossem tão vitais para o dia-a-dia dos consumidores. A tendência parece ser de reforço nos segmentos premium e baixa de volume nas fasquias de preço mais baixas.

Portanto, a resposta à questão do que se passa com as vendas do iPhone 14 é: nada. Não se passa nada de relevante. Dificilmente haverá histórias de quebras alucinantes nas vendas do último trimestre do ano. Notícias da morte do iPhone, que ressurgem a cada par de anos, continuam a ser claramente exageradas.