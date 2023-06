O que significa o MiCA para a indústria global de criptoativos?

A votação da União Europeia para implementar a regulamentação dos Mercados de Cripoativos (MiCA) foi um marco no desenvolvimento desta indústria nascente e da Web3. O panorama regulamentar mudou e isso é positivo para os utilizadores e para a indústria. O MiCA trará clareza regulamentar a um dos maiores mercados do mundo e tornará a UE numa zona atrativa para as empresas Web3 inovarem.

Alguns reguladores têm tentado forçar a adaptação das atuais regras financeiras ao mercado cripto; pelo contrário, o MiCA fornece uma estrutura regulatória sob medida para criptoativos. Por outras palavras, os criptoativos são reconhecidos como uma nova classe de ativos. Esta é a abordagem certa para atingir os objetivos políticos, tais como proteger os consumidores e garantir que os mercados operem de maneira eficiente e justa, ao mesmo tempo em que colhem os benefícios da inovação da "blockchain", como melhor acesso financeiro para todos, pagamentos mais rápidos e baratos e criação de empregos.

A MiCA também protege a descentralização, com todas as possibilidades futuras que ela poderá desbloquear. A discussão sobre como regular as Finanças Descentralizadas (DeFi) e os tokens não fungíveis (NFTs) foi deixada para uma fase posterior - e essa foi a decisão certa.

Os prestadores de serviços de criptoativos (CASP) terão 18 meses para fazer a transição para o novo regime, obter uma licença e cumprir os requisitos do MiCA. Nessa altura, obterão um passaporte para operar em toda a UE (ou seja, os CASP licenciados podem prestar serviços a utilizadores em todos os Estados-Membros). Isto simplifica enormemente a conformidade das empresas Web3, que podem agora contar com um único conjunto de regras, em vez da dispendiosa abordagem fragmentada da supervisão que existe atualmente.

Empresas como a Binance há muito que pedem clareza regulamentar. Mesmo que possa haver desacordos sobre os pormenores, o simples facto de haver um quadro estabelecido que permita um acesso sem problemas a um dos maiores mercados do mundo constitui uma enorme oportunidade. A existência de regras de jogo claras também cria condições equitativas para os participantes no mercado e permite-nos inovar com segurança.

Os benefícios para a UE e os seus Estados-Membros são convincentes por diferentes razões. A indústria da Web2 e outras grandes empresas tecnológicas cresceram à volta de Silicon Valley: e embora tenham surgido outros "hubs" em várias cidades europeias, nenhum conseguiu desafiar o domínio de Silicon Valley como o principal centro tecnológico do mundo. Com a ascensão das criptomoedas e da Web3, a Europa tem uma enorme oportunidade de atrair a próxima vaga de inovadores tecnológicos.

A clareza regulamentar impulsiona a inovação e a competitividade nos mercados, gerando o tipo de confiança e tranquilidade de que tanto os investidores como as empresas necessitam. Com a adoção da MiCA, a Europa está preparada para atrair inovadores da Web3 de todo o mundo e, com a vontade política e os investimentos certos, a Europa poderá tornar-se o epicentro do setor.

Embora tenhamos assistido a uma divergência nas abordagens regulamentares em todo o mundo, a UE está a posicionar-se para assumir uma posição de liderança. Os decisores políticos e a indústria não devem perder de vista este objetivo durante o próximo ano.

O diabo, como sempre, está nos detalhes: a regulamentação pormenorizada do MiCA proporcionará maior clareza na implementação de um setor que está a amadurecer rapidamente. A sua correta aplicação será vital para alcançar os seus objetivos e os resultados regulamentares desejados, tanto para a UE como para esta indústria.

Richard Teng, Director Regional da Europa e MENA, Binance