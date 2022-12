O que une António Guterres e Cristiano Ronaldo?

O IMD - Institute for Management Development publicou há dias os resultados da edição deste ano do World Talent Ranking. Em termos da capacidade para atrair talento, Portugal surge na 24ª posição, atrás de países como a Suíça, Suécia e Islândia, que lideram o referido ranking, mas à frente de outros como Espanha (32º) e Itália (36º).

Em muitas áreas, como é o caso do futebol, o nosso país é exportador líquido de talento. Mas, curiosamente, a forma como se interpreta a saída de talento no mundo do futebol é distinta da de todas as outras. Com efeito, quando um jogador português é contratado por um clube estrangeiro, "é porque é bom" e revelador da qualidade do nosso desporto-rei. Quando um engenheiro, economista ou médico vai trabalhar para o estrangeiro, "é um infeliz" que não encontra em Portugal as oportunidades que merecia.

Parece estranho, mas é assim que, em geral, se pensa. Vamos a factos.

1. A emigração portuguesa é hoje muito diferente da registada nos anos 60 do século passado. Enquanto a da altura era fundamentalmente constituída por pessoas com um baixo nível de instrução, a atual é maioritariamente composta por gente qualificada.

2. Se atualmente há tanto talento a sair de Portugal é porque as suas aptidões são (muito) boas, tanto mais que uma parte significativa vai trabalhar para países mais desenvolvidos do que o nosso.

3. A saída desse talento fica-se a dever, em larga medida, aos baixos salários e à precariedade do trabalho em Portugal, mais do que à falta de emprego tout court.

4. Para além da busca de melhores condições económicas, os jovens portugueses que saem do País procuram também novas experiências profissionais e pessoais - ou seja, uma nova experiência de vida - o que é compreensível no mundo globalizado em que hoje nos inserimos.

5. Do ponto de vista do País, o problema não são os que saem - o problema são os que não entram. Isto é, e sendo mais preciso, o problema é o saldo. Porque se saíssem cinco e entrassem dez com as mesmas ou até melhores qualificações, o problema não existia no que respeita ao funcionamento do mercado de trabalho e da economia em geral.

6. Do ponto de vista social, a saída de talento implica alterações significativas em termos familiares. Não é apenas a questão de a partida tender a custar mais aos pais (que ficam) do que aos filhos (que saem). É toda uma estrutura familiar que se transforma, alterando o paradigma de interação e apoio mútuo entre diferentes gerações que passam a viver em espaços geográficos e culturais bem distintos.

7. Por último, haver portugueses altamente qualificados espalhados pelo mundo é um enorme ativo em termos de soft power que não tem sido devidamente aproveitado. Claro que temos emigrantes famosos que muito têm contribuído para a força da marca Portugal. Basta pensar em António Guterres, Cristiano Ronaldo, António Damásio ou Carlos Tavares. O que os une é o seu enorme talento que os alcandorou a posições de topo mundial nas respetivas áreas de atividade. Embora, e curiosamente, a esses não chamemos emigrantes apesar de na realidade o serem.

Em suma, a saída de mão-de-obra qualificada não tem só aspetos negativos. É um fenómeno complexo que decorre da situação do País mas também do mundo globalizado em que vivemos. Mas uma coisa é verdade: tirando algumas notáveis exceções, encerra enormes oportunidades que Portugal não tem sabido explorar.

Professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School