O reconfinamento e o grande desastre americano

Pouco depois da reabertura das praias, dos ginásios, dos bares, restaurantes e centros comerciais, a covid-19 explodiu descontrolada em Los Angeles, que já tinha sido o maior foco de infecção no início da pandemia. Ajuntamentos, festas, delírios conspiradores e uma resistência grande ao uso de máscaras rebentaram a frágil recuperação.

A crise agudizou-se tanto que o mayor Eric Garcetti está prestes a ordenar novo confinamento, o que será dramático para uma cidade que vive do cinema e do turismo e onde metade da população ficou desempregada na primeira onda. O alinhamento de novas séries e filmes na reentré será um dos mais pobres de que há memória, porque continua a não haver condições de fazer castings e avançar para filmagens. Aquilo que vamos ver será, provavelmente, mais do mesmo, com muita coisa que já estava filmada em pós-produção e poucas ideias novas.

A catástrofe que se avizinha é difícil de imaginar, a todos os níveis, e o que enlouquece médicos e autoridades é que são as pessoas que querem tudo reaberto à força que se recusam a tomar as medidas necessárias para o fazer em segurança. Vejam isto: numa área metropolitana com 3,99 milhões de pessoas, estamos com um ritmo de mais de 2700 novos casos de infecção por dia. Um terço dos internados está nos cuidados intensivos. Não são os idosos nos centros de dia que estão a causar este pico; a percentagem de pessoas com menos de 40 anos no hospital é a mais elevada desde o início da pandemia.

O notável é que houve protestos em massa com milhares de pessoas nas ruas e isso não parece ter causado o disparo que se temia. Talvez porque, segundo me disse o fotógrafo luso-americano Afonso Salcedo, nas semanas em que andou de câmara na mão a registar os protestos não viu ninguém sem máscara. Um estudo indicou também que as cidades onde houve protestos registaram um aumento do distanciamento social, o que mitigou potenciais ondas de infecção. Está tudo relacionado com o comportamento individual e a forma como as pessoas encaram o risco.

Essa forma pode e deve mudar. Nichole Weinstein, mãe de uma adolescente em Claremont, condado de Los Angeles, achava que os efeitos negativos da ausência de escola e de contacto social entre os jovens eram piores que o risco do coronavírus. Até que um colega da filha, Maxx Cheng, morreu de covid-19 após duas semanas com sintomas. O rapaz, de 13 anos, era um atleta e não tinha qualquer condição prévia.

Este caso é um dos muitos que ilustram a lotaria da doença. Ninguém sabe qual a reacção que o seu corpo terá – e quais as sequelas que se avizinham após ser considerado curado. Há indicações de que a doença pode deixar problemas de longo prazo, incluindo cardíacos, mesmo depois de os testes voltarem negativos.

O que se está a passar em Los Angeles é terrível, mas não foi só aqui na cidade das estrelas, onde a praia, as esplanadas e o exercício são um modo de vida, que se perdeu o controlo. Foi também em Orange County, em Riverside e em vários outros condados da Califórnia que antes tinham resistido melhor ao novo coronavírus. Há quase 390 mil casos confirmados no estado e mais de 7700 mortos. A situação piorou de tal maneira que o governador Gavin Newsom ordenou a reversão de medidas de reabertura e voltou a fechar igrejas, bares, restaurantes, salões de beleza e negócios deste tipo, não essenciais. Em suma: reabriu-se cedo demais, uma grande parte da população ignora o perigo – tal como a Casa Branca – e não vemos fim a este desastre.

Pior que a Califórnia estão a Geórgia, a Flórida, o Texas e dezenas de outros estados, que registam muito mais casos agora do que no início. Os Estados Unidos já ultrapassam 60 mil novos casos de covid-19 todos os dias, com um pico de 77 mil na sexta-feira, e em breve poderemos ver as piores previsões do dr. Anthony Fauci tornarem-se realidade. Ele avisara que, se não fosse alterado o curso, o país veria 100 mil infectados por dia. Já vamos em 3,8 milhões de doentes e 140 mil mortos. O desastre é inegável.

Muito preocupante também, além dos hospitais no limite da capacidade, é o esforço do governo federal para bloquear mais financiamento virado para a aquisição de equipamentos de protecção individual e testes à covid-19. Isto, aliado ao facto de que os estados agora têm de enviar os dados da doença para Washington, D.C. em vez de os relatarem ao Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) não faz antever nada de bom.

Tudo somado, podemos antecipar que a crise da pandemia nos Estados Unidos vai prolongar-se por muito mais tempo do que se esperava e isso afectará qualquer tentativa de recuperação na Europa e resto do mundo. Enquanto isto não estiver sob controlo deste lado do Atlântico, haverá ondas de choque na economia, no turismo, nos negócios e na comunidade médica internacional. O grande desastre americano é uma tragédia mundial.