O renting como solução num cenário economicamente incerto

As organizações empresariais enfrentam um panorama de competitividade único. Num cenário economicamente incerto, agravado pelas consequências de uma crise sanitária à escala mundial, elas precisam de todas as vantagens competitivas que lhes estejam ao alcance.

Com recursos e orçamentos limitados, todas as possibilidades devem ser equacionadas, e muitas dessas possibilidades podem aparecer quando se balanceia as contas das empresas em busca de orçamentos para colmatar a necessidade de equipamentos e meios de produção.

Independentemente do setor, tamanho ou propósito de cada uma das empresas, todas enfrentam necessidades de utilização de equipamentos e meios de produção, e poucas, ou nenhumas, se poderão dar ao "luxo" de fazer escolhas pouco assertivas neste capítulo. Por essa razão, as empresas procuram sempre balancear a escolha ótima de todos os seus investimentos. E, nesse sentido, a opção por renting de equipamentos e tecnologia pode pagar-se a si mesma.

Sendo o investimento num novo equipamento uma escolha pluridisciplinar, que implica o input de diferentes perspetivas empresariais, desde as áreas de Compras, Finanças, Produção até Management, todas elas manifestam a uma visão própria para o investimento em causa.

Compensa assim fazer uma escolha informada, despendendo algum tempo para uma avaliação da informação para definir um bom rácio de custo-benefício com base nos seguintes fatores:

- Custo de aquisição, propriedade e uso do equipamento;

- Vida útil do bem e valor final do mesmo;

- Meios de financiamento;

- Utilidade e vantagem competitiva do bem no contexto do negócio.

Esta análise permitirá estabelecer uma perceção mais clara de quais as opções mais adequadas em todos estes vetores, e levantar ainda outras sensibilidades mais intangíveis, mas não menos importantes para o processo de tomada de decisão, como seja o impacto positivo nos recursos humanos, os ganhos por economia de escala ao longo da cadeia de valor e a compliance com os processo e regras da empresa.

Hoje em dia, o renting é uma solução ao alcance de quase todos os setores e áreas de negócio e dimensões das empresas, e confere uma maior facilidade ao empresário para aumentar ou reduzir a escala do seu negócio. Do ponto de vista operacional, o renting responde a um conjunto de necessidades operacionais:

- Ajuste fino de necessidades de equipamentos e bens em função do ciclo em que a empresa se encontra

- Incremento da capacidade tecnológica state-of-the-art

- Capacidade de resposta a necessidades não perenes da cadeia de valor

Esta solução de aluguer de equipamentos permite que uma empresa ajuste as suas necessidades a ciclos mais curtos de investimento, A gama de recursos entre equipamentos de todos os tamanhos pode ajudar as empresas a atender a nichos de mercado e ganhar novos e diferentes tipos de projetos. Além disso, a competitividade entre as empresas do setor pode trabalhar em favor da empresa ao nível dos preços, das promoções e dos serviços.

Adicionalmente, o renting de equipamentos apresenta vários benefícios e vantagens para as empresas que optam por essa solução:

1. Não descapitalizar a empresa - preservar a liquidez para funções mais dedicadas às áreas fulcrais da sua empresa, como seja matérias-primas, recursos humanos ou value added operations.

2. Custos ao longo da vida útil do equipamento - o renting permite contornar os custos inerentes à posse, manutenção e armazenamento dos equipamentos e reduz o custo total de posse.

3. Vantagens financeiras - a classificação das operações de renting retornam vantagens consideráveis no capítulo do balanceamento das demonstrações financeiras em rubricas de passivo, imobilizado e custos operacionais.

4. Vantagens fiscais - pela sua natureza contabilística, as operações de renting traduzem-se em notáveis vantagens fiscais em sede de IRC e IVA.

5. Acesso ao financiamento - Para a substancial maioria das empresas, o recurso ao renting não limita concorrencialmente o acesso aos veículos de financiamento clássico.

6. Vantagem competitiva - o acesso a tecnologias state-of-the-art beneficia toda a cadeia de valor e apresenta ainda vantagens do ponto de vista dos RH. Esta realidade permite à empresa extrair uma segunda linha de vantagens competitivas do uso de equipamentos novos alem do normal ganho de eficiência produtiva;

7. Compromissos de longo prazo - A aquisição de um equipamento traduz um compromisso de longo prazo com um determinado investimento. O aluguer desmobiliza essa desvantagem;

8. Flexibilidade de escolhas - o mercado de Locação disponibiliza um leque de opções muito vasto, seja ao nível da tipologia de equipamentos acessíveis, seja pela multiplicidade de produtos de locação;

9. Rapidez de acesso a soluções - as soluções disponibilizadas ao mercado pelas locadoras refletem uma cultura de rapidez e acessibilidade nos seus serviços que permite ao cliente-empresa acelerar o processo de tomada de decisão.

Com uma oferta de uma grande variedade de bens locáveis e múltiplas soluções operacionais, o mercado de renting apresenta ao universo do tecido empresarial uma abundância de soluções e vantagens que permite ao gestor decidir com confiança e garantir à sua empresa o acesso às melhores soluções a todo o tempo.

Miguel Teixeira, Senior Sales Manager da Grenke