O risco do aumento dos preços

As recentes revisões estratégicas de política monetária da Reserva Federal e do BCE dão maior tolerância a valores de inflação acima da meta de 2% no médio prazo, o que adia a subida das taxas de juro diretoras.

Esta flexibilidade é crucial para que economias mais endividadas, como a portuguesa, consigam consolidar a retoma económica e reduzir os rácios de endividamento no PIB antes que as taxas de juro subam.

Embora o discurso dos dois principais bancos centrais seja de que a subida da inflação é temporária, há sinais de que alguns aumentos de preços de inputs poderão assumir um caráter mais estrutural, amplificando e prolongando o choque de oferta, o que poderia antecipar a subida dos juros.

Destaca-se o aumento de preço e escassez dos semicondutores, incorporados em bens correntes como equipamento informático e automóveis, mas cujo uso se alargará com a transição digital.

Claramente, a oferta de semicondutores não está a responder à procura presente e haverá muita mais no futuro, pelo que os problemas prosseguirão, havendo exportadores nacionais que já interromperam a produção por falta de semicondutores.

O Banco de Portugal alerta para este risco associado às exportações no Boletim Económico de junho, embora não o tenha incorporado nas previsões do PIB.

Já em julho, as previsões da Comissão Europeias, menos otimistas, colocam Portugal como o terceiro país com pior crescimento acumulado de 2020 a 2022 (0,9%), arriscando-se a ficar para trás na retoma económica e na redução do endividamento, ficando muito exposto a uma eventual subida prematura das taxas de juro, que no limite poderia causar uma nova crise financeira como a de 2011-14.

É, por isso, fundamental que Portugal consiga intensificar o crescimento do PIB usando bem os fundos comunitários disponíveis, tanto os do PRR - em que a componente de capitalização das empresas é fulcral - como os do novo Quadro Financeiro Plurianual, onde desejamos ver expressas propostas da AEP no sentido da reindustrialização (Programa "Portugal Industrial i 5.0"), aumento da intensidade exportadora e da incorporação nacional nas prioridades, incentivos e critérios de seleção e de mérito dos projetos.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP-Associação Empresarial de Portugal