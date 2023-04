O segredo do sucesso do "Super Mario Bros: O Filme"

No visionamento antecipado de "Super Mario Bros: O Filme" nos cinemas do complexo Universal Studios, em Los Angeles, a audiência mostrava algo que é pouco comum: críticos e jornalistas envergando t-shirts, bonés e outros acessórios relacionados com os personagens. O entusiasmo era palpável e visível sobretudo naqueles que eram claramente de gerações anteriores - Gen X e Milennials de primeira apanha. Aqueles que cresceram a jogar Super Mario em consolas com baixa resolução, aqueles que cresceram com um pé no mundo analógico e outro no mundo digital.

O filme segue a história dos irmãos Mario e Luigi, dois canalizadores de origem italiana que estão a tentar lançar o seu próprio negócio em Brooklyn. Durante uma inundação na cidade, vêem-se atirados para um mundo paralelo onde cogumelos falantes liderados pela princesa Peach estão prestes a ficar em apuros por causa do vilão Bowser.

Sendo estes alguns dos personagens mais adorados da história dos videojogos, há referências constantes e ligações de sobra para os fãs. Para quem nunca jogou, muitos detalhes poderão não fazer sentido - se é que é possível encontrar sentido num reino mágico de cogumelos falantes e blocos suspensos no ar.

Se é certo que quem for ver o filme já sabe ao que vai, e espera sobretudo o entretenimento de um jogo clássico reimaginado para o cinema, também é verdade que havia potencial para mais.

A questão é que, apesar dos resultados bombásticos de bilheteira, "Super Mario Bros: O Filme" fica aquém das expectativas. Há pouco de história e um desenvolvimento muito limitado dos personagens. Deixa um sentimento de que poderia ter ido mais fundo e abrandado um pouco, de modo a que a audiência se sentisse mais investida nos destinos dos personagens. Ao invés disso, o filme da Illumination e Universal é sobretudo hora e meia de animação de excelência, acção interminável e sons que nos transportam ao passado. Cumpre o papel de nos encher de nostalgia, mas não vai além de entretenimento superficial.

Como se explica, então, o sucesso esmagador nas bilheteiras? Os números são impressionantes. "Super Mario Bros: O Filme" arrecadou 375,6 milhões de dólares globalmente no fim-de-semana de estreia, o melhor de sempre para um filme de animação. Conseguiu ultrapassar gigantes como "Frozen II" e clássicos como "À procura de Dory." Foi também o melhor - de longe - entre adaptações de videojogos, e a maior abertura de 2023 até agora (bem melhor que "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania").

A concorrência ficou literalmente a comer pó enquanto o Mario engolia cogumelos que nem pãezinhos quentes. É impossível subestimar o quão este filme é um gigantesco sucesso, o maior de sempre para a Illumination que, recorde-se, é a casa dos Mínimos e do Gru o Maldisposto.

Esta máquina de fazer dinheiro não está a encontrar entraves nas críticas mistas que tem recebido. É um filme que atrai famílias e várias gerações de espectadores, e suspeito que esteja aqui inaugurado mais um franchise que vai produzir vários títulos. Independentemente da classificação que receba: note-se que o filme obteve uma classificação pobre de 56% no ​​​​​​​Rotten Tomatoes mas 96% na avaliação da audiência.

O segredo do sucesso parece ser, de facto, a natureza nostálgica do título e talvez até aquilo que lhe granjeou as críticas mistas - não está a tentar ser mais que uma versão animada de um jogo adorado que foi inventado no Japão há quase 40 anos. Deixa questões por responder e não é um tratado em multiversos. Não tem mensagens subliminares nem controvérsias fabricadas.

Então, vale a pena ir ver? Para quem cresceu a jogar Super Mario e para quem quer iniciar os mais novo no culto dos canalizadores italo-americanos, sem dúvida. Para quem passou ao lado do clássico da Nintendo, nem por isso.

Super Mario Bros: O Filme ★★☆☆☆