O segredo sustentável para o setor da logística das entregas de encomendas

A forma como os clientes e as marcas interagem mudou significativamente no último ano. Um exemplo claro disto é como as compras online têm aumentado, e, com a maioria dos países a voltar aos poucos a desconfinar, a confirmação de que as vendas online vão continuar a galopar para valores cada vez mais altos.

No estudo e-Commerce Report 2020, publicado pelos CTT no ano passado, observa-se que, em média, um "e-buyer" português fez 19,5 encomendas online por ano, contabilizando mais de 1103 milhões de euros em compras online. E se, atualmente, apenas 48% dos portugueses compram online, estima-se que estes números aumentem significativamente nos próximos cinco anos para mais de metade da população portuguesa, 68%, e que em 2030 este valor atinja 80% da população.

Os players na logística do e-commerce e encomendas têm de enfrentar muitos desafios no sistema de entregas, como a pressão no tempo de entrega, a expectativa de nível de serviço dos clientes, o custo de transporte, e o impacto ambiental.

Portanto, como pode este sector sustentar as mudanças e o rápido aumento das encomendas online? Como é que as marcas podem garantir a entrega dos produtos de forma atempada e reduzindo o seu impacto social? Os condutores que fazem as entregas ocupam espaço em estradas já congestionadas, e quando chegam aos seus destinos, se não houver ninguém disponível para receber a encomenda, o processo recomeça do zero. Certamente, com as tendências a mudarem e a avançarem cada vez mais para o digital, as antigas e tradicionais formas de entrega não justificarão e não conseguirão acompanhar o ritmo.

Uma solução que se mostra bastante urgente, é o uso de materiais reciclados nos pacotes e embalagens usados para as entregas, substituir ao máximo embalagens feitas de materiais como o plástico, por materiais como o cartão e papel. Existem até projetos mais ambiciosos, onde as embalagens usadas no transporte dos itens, são reutilizadas várias vezes, evitando assim, um maior desperdício de cada encomenda feita.

Tendo em conta a possibilidade de uma só encomenda ter várias tentativas de entrega, torna-se imperativo que o maior número de encomendas possível seja entregue com sucesso na primeira tentativa. Tecnologias que permitam comunicar com precisão a data e horas de entrega reduzem a chance de a pessoa não estar disponível para receber a sua encomenda.

Por outro lado, é cada vez mais frequente o uso de pontos de "drop-off", onde a encomenda pode ser sempre recebida, e o utilizador pode, posteriormente, recolhe-la. Uma tendência crescente neste segmento, é o uso de cacifos inteligentes para a entrega destas encomendas. Estes estão disponíveis para acesso a qualquer hora e durante os sete dias da semana, eliminando também o inconveniente dos clientes terem de estar num determinado lugar e num determinado momento para receberem as suas encomendas. A utilização deste tipo de solução resulta num menor número de entregas sem sucesso, e consequentemente, menor necessidade de viagens adicionais, o que acaba também por poupar dinheiro às empresas. Para além da comodidade e segurança das encomendas, os transportes que levam as encomendas de casa em casa já não têm de ir a tantos locais para as entregar. O que resulta em poupança de milhões em quilometragem, tempo, custos, e emissões de CO2.

Outros estudos mostram que, se mais empresas de logística introduzirem cacifos para responder a estes problemas nas suas entregas até 2030, isto ajudará a reduzir as emissões locais de CO2 em 70% e o congestionamento do tráfego entre 5 a 18%. Sendo assim, esta tecnologia permite a adoção de processos mais sustentáveis que reduzem a poluição atmosférica, sonora e a poupança de energia.

A otimização dos envios das encomendas é um ponto crucial. Quanto mais eficientes forem estes envios, melhores são as probabilidades de satisfazer os clientes, sendo que, os cacifos inteligentes brindam esta possibilidade. Sendo uma forma de abordar as preocupações ambientais sem comprometer a produtividade e capacidade de continuar a desenvolver os negócios e empresas.

João Lopes, COO e cofundador da Bloq.it.