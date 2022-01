O shopper omnicanal e os desafios da comunicação no retalho

No último ano, assistimos a uma explosão das compras online no retalho, acelerada pela pandemia. Hoje, este segmento representa já 6,5% do comércio global e cerca de 2,9% do PIB português, esperando-se que o mesmo atinja 10% do total do comércio até 2030.

Apesar deste movimento significativo, a prevalência da compra continua a manifestar-se no espaço da loja física com as grandes superfícies, como hipermercados e supermercados, a serem o canal que concentra a maior percentagem de gastos, cerca de 95% segundo a Kantar.

O futuro das compras no grande retalho passa, por isso, pela integração dos mundos físicos e online, sendo, cada vez mais, omnicanal. Isto, porque, as compras online permitem oferecer maior personalização e adaptação aos perfis dos consumidores - de acordo com critérios demográficos, socioeconómicos, comportamentais ou outros -, mas a compra em loja física oferece outros benefícios, entre os quais experimentar as últimas novidades, poder tocar no produto, ou, mais importante, permitir uma melhor escolha de produtos frescos.

Esta experiência de compra integrada, coerente e sem atritos entre estes dois mundos, tem, ainda, outras vantagens. É que através dos dados gerados, quer durante as compras online, quer na loja física, os comerciantes e retalhistas, num quadro de rápidas transformações, conseguem atuar com flexibilidade e celeridade, por exemplo, ao nível das atividades promocionais e na comunicação, em ambos os canais.

É esta integração que permite otimizar a experiência de compra e dar o passo no sentido das chamadas "lojas de precisão", ou seja, adequando a oferta e a comunicação no ponto de venda às variações de consumo que acontecem ao longo do dia ou da semana. Uma solução que já está a ser implementada em vários retalhistas em Portugal.

Neste processo dinâmico e de transição, a comunicação com os clientes é um elemento fundamental e, sobretudo na loja física, deve evoluir para acompanhar o nível de sofisticação do canal online e aproximar a coerência e consistência da experiência de compra nos dois ambientes. E o elo que une estes dois mundos é, precisamente, o da digitalização da comunicação do ponto de venda físico, porque permite aplicar como a mesma celeridade do online o conhecimento do shopper que é gerado pelos dados obtidos durante a jornada de compra.

Falamos, a título de exemplo, de circuitos de sinalética digital que permitem usufruir, numa loja física, de elevados níveis de personalização, rapidez e flexibilidade de conteúdos, que criam novas experiências em loja, mais espetaculares, que impactam e surpreendem os consumidores, juntando assim os dois mundos, online e físico, num só.

Vários retalhistas como o El Corte Inglés, Continente, Carrefour, Auchan, Leclerc ou Walmart já estão a investir nesta estratégia, centrada no cliente, com evidentes ganhos ao nível da fidelização e satisfação na compra e no aumento do valor do cabaz, entre outros.

A digitalização da comunicação permite, ainda, a rápida e eficaz implementação de campanhas segmentadas de acordo com variáveis tão distintas como o clima, alturas específicas do ano, ou campanhas promocionais, incluindo para dias específicos da semana ou horas do dia e hábitos de compra de cada cliente.

Um verdadeiro mundo de oportunidades e com um potencial muito grande por explorar, já que, segundo a McKinsey, apenas 8% das empresas estão a oferecer experiências integradas, embora 84% dos consumidores desejem esta integração. Os dados apontam-no e as tendências são claras.

Ou seja, o investimento na omnicalidade e nos circuitos de comunicação digital é claramente a estratégia a seguir.

António Janeiro, CEO da in-Store Media em Portugal