O silêncio dos justos

Foi na América, que está sempre na vanguarda dos tempos. Um padre teve a ousadia de afirmar, numa homilia, que a Igreja só concebe casamentos entre homens e mulheres. Como sacramento, é assim e assim será sempre. Respeita a liberdade de cada um, de cada casal, das suas opções, mas reiterou que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo não é concebível no seio da Igreja. Explicou porquê, recorrendo ao conceito do sacramento do casamento católico. E a liberdade que existe em querer recebê-lo ou não.

Foi de facto uma ousadia, esta homilia. Várias pessoas da comunidade revoltaram-se por este sacerdote ter proclamado a sua doutrina, os conceitos que a sustentam e a sua conceção de família cristã. Mas não o queimaram em nenhuma fogueira, fizerem o que se faz sempre antes de se começar a queimar pessoas em fogueiras: revoltaram-se contra o livro que sustenta a religião deste padre, a Bíblia, o Novo Testamento e os Actos dos Apóstolos. Segundo a indignação grupal, este livro mina as consciências, é segregador e é ofensivo para todos aqueles que discordam das interpretações que se pode fazer a partir das Escrituras. Para já, o padre está bem, com saúde, e os Evangelhos não foram banidos nem esturricados numa fornalha.

Em França o treinador do PSG foi detido - preso mesmo - pelos comentários que fez na época anterior, quando estava no Nice, tendo afirmado: "Não posso ter tantos negros e muçulmanos na equipa." Não sei porque é que disse isto, nem interessa. Sei que se tivesse dito que não podia ter tantos moldavos e católicos na equipa era hoje um homem livre. Além do perigoso treinador, o filho dele também está sob custódia policial, conta o Mais Futebol.

Estes eventos sinistros não passam de episódios entre tantos outros com os quais nos vamos habituando a conviver. E têm todos uma base comum - além de outras causas de matriz tirânica -: a defesa do direito a não se ser ofendido. Esse direito prevalece hoje em relação a todos os outros. À cabeça: liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de pensamento, sendo que muitos mais estão também a ser arranhados em defesa do direito a não ser ofendido.

A consequência da defesa deste como um direito absoluto leva a que, no limite, nada se possa fazer, dizer, ler ou pensar, uma vez que há sempre alguém que pode ser ofendido. E essa ofensa pode ser por motivos tão patético e perigosos quanto a presença ou existência de alguém. Não de um livro, mas de alguém em concreto, que pensa e defende ideias que ofendem um desses milhares de grupos ou pessoas. E a liberdade dessa pessoa não tem relevância, perto do sentimento de ofensa.

O que fazem os justos perante esta insanidade coletiva? Recuam. Recuam com leis que respondam a todas as eventuais ofensas, com autocensura para não ofender, com a esquizofrenia em prol da criação de uma sociedade onde seja possível que ninguém, nunca, se sinta ofendido. Os justos são os primeiros cúmplices da tirania da não ofensa, são os falsos mansos que preferem largar a defesa da liberdade para lavar as mãos e deixar que os ofendidos ditem todas as regras.

Eu, por exemplo, também me ofendo. Ofendo-me como minoria que sou contra o aborto e a eutanásia, contra as ideologias que defendem que um adolescente pode mudar de sexo apesar de não poder guiar ou beber cerveja, o facto de ainda existirem estalinistas, etc. O meu direito a não ser ofendida é espezinhado todos os dias, insistentemente. Não me ocorre, porém, banir, prender, silenciar 90% da classe política, todos os dirigentes de associações que proclamam o contrário das minhas convicções e modo de vida, ou mesmo o Boaventura Sousa Santos. Defendo a liberdade de toda essa gente em ofender-me como defenderia a liberdade dos meus filhos.

A comunidade paroquial americana ou os franceses que prenderam o treinador são o exemplo acabado de que a fogueira dos livros, a proibição de culto, o assassinato de liberdades fundamentais já começou e as bruxas - entre as quais eu certamente me incluo - estão condenadas à fogueira. Até educar filhos em liberdade é um atrevimento, pois paulatinamente começa a ser questionado o direito que se tem passar convicções social ou espiritualmente "incorretas" aos nossos filhos.

Começa sempre assim, com episódios esporádicos, que se vão repetindo com maior frequência à medida que os justos se vão silenciando. A História, da mais longínqua à mais recente, está recheada de tragédias que começaram assim.

Jurista