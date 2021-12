O tempo que eu perco no Natal

A minha árvore de Natal nunca fica bem: ou fica com bolas a mais ou com bolas a menos; ou com muitas cores e muita confusão ou com pouca coisa e ar de cipreste. Este ano até ficou torta, coitada. E pica. Houve um ano em que aderi ao programa do pinheiro bombeiro e entrei no Natal toda arranhada com o pinheiro verdadeiro. E o pinheiro depenado.

O mesmo acontece com o presépio: não tenho arte nem engenho. Esforço-me, apanho musgo, monto a estrutura, pinto papel, passo horas de joelhos, mas o resultado não é digno do Instagram. Tenho lá uma vaca com uma orelha partida faz anos, tenho pastores que fazem duas vezes as casas, um castelo mais pequeno do que a lavadeira e as figuras estão sempre a tombar, não se aguentam em pé quando alguém bate uma porta. Este ano esqueci-me do rio, tenho a ponte mas não tenho água. Houve seca, penso para mim para me consolar.

É o presépio, é a árvore de Natal, são os presentes, que me preenchem estes dias. Os presentes são o pesadelo principal. O que é que lhe lembra o Natal? Quem não disser presentes está a mentir. Os adultos pensam em dar presentes, as crianças, em receber. As pessoas falam de paz, amor, família, até se lembram do Menino de Jesus, mas não é aquilo que lhes ocupa o espírito, o tempo, época natalícia são os presentes. Eu faço listas, altero as listas, compro presentes e presentinhos, encomendo e fico semanas nisto. Presentes para a família, amigos secretos, não secretos, presentes que têm de ser, de simpatia, presentes para os filhos darem a amigos, aos outros filhos, aos amigos secretos dos filhos, presentes que não acabam, que nos sufocam, que nos esgotam a imaginação, limpam a conta e arrasam o espírito de Natal. Sem presentes, o Natal era um 25 de fevereiro qualquer, digo-vos.

Presépio, árvore de Natal, presentes e comida. Ainda não pendurei a coroa na porta, falta-me o fio e por causa disso a coroa ficou ali numa cadeira à espera do fio. Vai ser hoje, na véspera. Mas fiz as bolachas, dezenas delas. Fiquei sozinha a fazer bolachas porque o único filho com idade para fazer bolachas fartou-se e deixou-me sozinha com a massa e as formas. Foi brincar e eu a trabalhar com cheiro a bolachas da cabeça aos pés. Bolachas, bolachinhas, peru, bacalhau, sonhos, tartes, doces, bolos, assados e refogados, sopas e canjas, chocolates e bolo rei. Ceia, almoço e, se der, ainda se janta.

E com isto fiquei sem tempo para o Natal, sem cabeça para pensar no assunto. Árvore de Natal, Presépio, presentes e comida, com isto tudo não me sobrou tempo para muito mais. Este meu Natal é incompatível com qualquer vivência espiritual natalícia Entre compras e orações, cozinhados e missas, pinheiros picantes e contemplações do presépio, ganham sempre os primeiros.

Encontrar o espírito natalício no meio deste caos é tão difícil quanto um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E todos os anos deixo passar mais um Natal sem o viver verdadeiramente com a ânsia se o decorar devidamente, de encontrar os melhores presentes e de fazer as bolachas perfeitinhas.

E o pior é que nem sequer comprei uma vaca nova.