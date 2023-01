O teorema da excelência da Função Financeira no setor financeiro

A história encontra os primeiros sinais das Finanças na Babilónia (3.000 AC) quando os templos, assumindo o papel de Banco, se abriam para proteger o Valor (por esta altura cereais e gado) criado pela sociedade. O Financeiro, não sendo jurássico e não tendo tido sempre este "rótulo", tem sido um agente decisivo na evolução das sociedades, de tal modo que se foi desenvolvendo um macro-sector à sua volta... correspondendo hoje à secção K na classificação portuguesa das atividades económicas - atividades financeiras e de seguros.

O desempenho das instituições está positivamente correlacionado com a excelência da sua função financeira e o teorema para a alcançar inclui pessoas, sustentabilidade, dados e tecnologia

Neste contexto, fica claro que a Função que gere as finanças (e não só... é também responsável pela dimensão contabilística, fiscal e, dependendo da estrutura de governo da instituição, também pela tecnologia), nas instituições do sector financeiro, assume responsabilidades "ao quadrado" que somadas ao "quadrado" da disrupçāo (sendo simpáticos com o expoente provocado pelos eventos dos últimos anos), resulta no quadrado dos desafios e, naturalmente, das oportunidades:

(1) Reforço da confiança dos stakeholders (na prática, todos nós) através da demonstração de adaptabilidade e transparência para responder às exigências regulatórias crescentes;

(2) Obtenção de capital e financiamento, numa fase de elevada volatilidade do mercado, demonstrando capacidade para criação de valor financeiro e não financeiro a longo prazo;

(3) Desafio aos modelos de negócio e incremento da competitividade da instituição para dar resposta à efemeridade do comportamento dos seus clientes, implementando um modelo operacional flexível e ágil;

(4) Desenvolver talento num ambiente de metamorfose das pessoas, promovendo as competências necessárias para lidar com um modelo operacional ágil e digital.

Neste sentido e tendo estas oportunidades no radar, os CFOs (Chief Financial Officer) identificaram, num survey lançado pela EY, as seguintes prioridades para a sua Função Financeira: (i) reforço da dimensão de sustentabilidade; (ii) tomada de decisões de gestão alavancadas em dados e tecnologia; e (iii) revisão do modelo operacional e da cultura (para conseguir endereçar as primeiras duas).

Para concretizar estas prioridades, cabe aos CFOs formular um teorema que, não sendo pitagórico, promova a criação de valor. Essa fórmula tem de incluir um conjunto de elementos cuja ponderação poderá variar na medida da maturidade da Função Financeira, nomeadamente: (i) exploração dos dados para suportar decisões de gestão, (ii) desenvolvimento dos alicerces tecnológicos para, além da exploração dos dados, incrementar a eficiência, (iii) ênfase na criação de valor sustentável, (iv) flexibilização do modelo operacional e (v) promoção das competências que, enquadradas nas preferências dos colaboradores, dotem a Função Financeira das capacidades necessárias para lidar com os elementos mencionados acima.

A excelência da Função Financeira é imperativa para a otimização do desempenho das instituições e para o reforço da confiança do interesse público no setor financeiro; a fórmula para colocar a Função na rota dessa excelência tem de somar os investimentos nestes elementos (pessoas, dados e tecnologia), aproveitando o momentum e aplicando seja qual for o expoente!

(Nota: os autores escrevem segundo o Antigo Acordo Ortográfico)

Nuno Abrantes, Senior Manager EY, Consulting Financial Services, e Diogo Sá, Consultant EY, Consulting Financial Services