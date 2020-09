O trabalho flexível (já) não é para freelancers

Desde junho deste ano que temos vindo a assistir a uma reinvenção das empresas e dos seus modelos de trabalho: o trabalho remoto ganhou mais espaço, a descentralização dos escritórios de grandes empresas tornou-se uma realidade e os colaboradores habituaram-se a um modelo híbrido de trabalho que lhes permite ter mais flexibilidade, ao mesmo tempo que cumprem as regras de segurança, higiene e distanciamento.

A ideia de que os espaços de trabalho flexíveis eram fundamentalmente para freelancers e startups está a mudar, e as grandes empresas, de diferentes áreas, olham para os seus espaços de trabalho, reforçando o posicionamento dos escritórios flexíveis como opção de futuro. Começam agora a equacionar os benefícios de um espaço de trabalho partilhado.

Os negócios ou atividades que reúnem, num mesmo espaço, um número considerável de pessoas estão a repensar a forma como se organizam, incluindo a localização das suas próprias unidades de negócio e equipas. Mesmo mais tarde, numa era “pós-Covid”, quer em tempos de crise ou de recuperação económica, as alternativas de ocupação dos locais de trabalho e respectivos layouts, antes não equacionadas, passam a ser consideradas. A todo este novo paradigma, acresce ainda a evolução da digitalização, machine learning ou AI que estão agora em forte expansão, contribuindo fortemente para o trabalho flexível.

É por isso que as soluções de espaços para trabalho flexível serão, num futuro próximo, a alternativa ideal para muitas empresas. As razões são várias: primeiro, porque cumprem as medidas de segurança e higiene exigidas durante a pandemia; em segundo lugar, porque existe uma maior otimização dos custos operacionais e logísticos em comparação com os escritórios convencionais, já que estes espaços já incluem na mensalidade o mobiliário, internet, água, eletricidade, limpeza, segurança ou manutenção; por último, porque através deste tipo de soluções mantém-se a aposta na presença física dos colaboradores, importante para motivar e criar espírito de equipa, o que é essencial para cada negócio. Além de tudo isto, este tipo de espaços permitem ainda o acesso a uma nova rede de contactos, tornando o ambiente dinâmico, criativo e motivador.

Segundo o relatório da JLL “The Future of Office Demand” (O Futuro da Procura de Escritórios), lançado em julho deste ano, 58% dos colaboradores sentem falta do escritório, com os mais novos – até aos 35 anos – a mostrarem uma vontade maior de regressar (65%). Ou seja, o teletrabalho é a tendência mas o escritório físico mantém-se indispensável para as equipas. Os espaços de trabalho flexível oferecidos pelo LACS permitem uma solução híbrida com trabalho em instalações próprias e trabalho remoto em estúdios flexíveis. Deste modo é potenciada uma solução rápida para a resolução de eventuais constrangimentos das empresas (que passaram a existir nas instalações próprias dadas as recomendações das autoridades sanitárias), associadas à rapidez, flexibilidade e otimização de custos que este tipo de opção oferece.

Independentemente do enquadramento social e de saúde pública, a experiência de um espaço de trabalho flexível oferece uma excelente oportunidade para alargar o leque de alternativas para as instalações das empresas. Já está a acontecer e é fundamental que o mercado se dinamize de forma a responder às necessidades de cada negócio e ao bem-estar dos seus colaboradores.

*Board Member do LACS