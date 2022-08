O truque da app anti-Instagram

A aplicação mais descarregada na App Store neste momento não é o TikTok, nem o WhatsApp, certamente não é o Instagram, que na semana passada quase implodiu com um redesenho absurdo. É uma app francesa com dois anos de existência que nas últimas semanas se tornou viral, disparando para a ribalta das redes sociais. Chama-se BeReal e é apelidada como rede "anti-Instagram" porque a sua premissa é combater o verniz falseado das imagens filtradas, permitindo aos utilizadores mostrar fragmentos inalterados das suas vidas reais. É a rede sem filtros, sem glamour, sem encenação.

Para chegar a esse propósito, a app envia uma notificação por dia, a horas ao calhas, incentivando o utilizador a tirar uma foto daquilo que está a fazer naquele preciso momento. Esta janela de oportunidade só está aberta durante dois minutos, o que não dá tempo para ensaiar a imagem. Na verdade, são duas fotografias: uma tirada com a câmara frontal (a selfie) e uma tirada com a câmara traseira, que a app monta numa só imagem. Isto dá aos utilizadores um vislumbre daquilo que a pessoa está a fazer, de forma autêntica.

É possível tirar fotos fora dos dois minutos diários, mas essa prática é considerada deselegante numa app que incentiva a autenticidade. Esperar pela festa para partilhar uma fotografia em pose? Não, partilhar a foto da balbúrdia na casa-de-banho e a placa a alisar o cabelo. A moeda de troca da BeReal não é o número de "gostos" nem o "alcance" que as imagens conseguem. É a aura de realidade.

A BeReal vem responder a uma ânsia que já se sente há muito nas redes sociais. Aquele entusiasmo inicial que as redes geraram, quando tudo parecia mais simples e o Facebook era realmente uma versão digital do gráfico social que nos rodeava, desapareceu. Como viciados que precisam de doses maiores e buscam drogas diferentes, os milhões que usam redes sociais vão experimentando coisas novas, e algumas delas tornam-se a próxima loucura - como aconteceu com o TikTok.

Mas continua a haver uma nostalgia por tempos mais simples, mais autênticos, em que não havia a pressão das fotografias filtradas e das vidas perfeitas dos influenciadores. Tempos em que as conexões humanas eram mais profundas.

Lamento portar más notícias, mas a BeReal não é o portal para essa mágica simplicidade. O truque da app é fazer-nos crer que tirar fotos em alturas aleatórias e sem filtros nos dá formas mais verdadeiras de nos conectarmos uns com os outros, de afastar o véu para ver o realmente se passa na vida quotidiana.

Portanto, já não nos bastava o capitalismo de vigilância involuntário, agora também vamos ser pressionados a mostrar o que estamos a fazer a qualquer momento? É uma receita para a ansiedade.

Por outro lado, este sentido de urgência dos dois minutos é uma forma de gamificar a utilização da app. E não há nada mais poderoso para tornar o seu consumo viciante. A aura de pureza da BeReal pode camuflar mais uma forma perniciosa com que as nossas emoções são manipuladas. Se não é pelo algoritmo do Instagram, é pela notificação urgente da BeReal.

A app está a tornar-se especialmente popular entre jovens no secundário e nas faculdades, como seria de esperar. É uma geração que cresceu com os Facebooks e Instagrams e possivelmente tem noção dos danos emocionais que as redes sociais podem causar. O que torna a roupagem autêntica da BeReal mais danosa.

Estas apps não são construídas e mantidas pelo bem da Humanidade, há um racional por trás delas - um racional de negócio. Os investidores não estouram milhões em redes novas como forma de caridade social. O mínimo que podem fazer é assumirem ao que vêm.