O Twitter segundo Elon Musk

"Kanye West é o maior pedaço de m**** na Terra. Citem-me", escreveu a cantora P!nk na sua conta de Twitter, a 13 de setembro de 2009. Foi nessa noite que o multi-talentoso Kanye West tirou o microfone à então adolescente Taylor Swift, quando esta venceu um prémio na gala Video Music Awards. West estava chateado porque achou que Beyoncé é que devia ter ganho. Naturalmente, achou que tinha o direito de invadir o palco e sabotar o momento de vitória de uma artista de 19 anos.

Tudo o que veio nos anos seguintes de Kanye West foi uma variação desta atitude. Ele seria um infant terrible da música e da moda, não fosse ser um homem de 45 anos e barba rija. Um homem que gosta de ameaçar os namorados da ex, fazer queixinhas em podcasts e entrar em divagações incoerentes sobre ameaças imaginárias.

É preciso ter este contexto em mente para analisar a relação entre Kanye West e Elon Musk, o milionário mercurial que (afinal) vai mesmo comprar o Twitter. Ambos comungam de uma visão distorcida da liberdade de expressão, ambos se consideram incompreendidos e perseguidos pelos meios de comunicação, ambos são dados a violentas e súbitas mudanças de humor. É difícil fazer negócios com personalidades tão inconstantes, o que torna o sucesso de ambos muito notável. O talento de Kanye West é, aliás, inegável. Quase tão grande quanto o seu ego.

Sucede que West, um fervoroso apoiante do ex-presidente Donald Trump, não usava o Twitter há dois anos, desde que Joe Biden venceu as presidenciais. Trump seria banido da rede social poucos meses depois, por instigar o assalto ao Capitólio com base em falsidades sobre a eleição, e Kanye não a usou mais.

Este fim-de-semana, isso mudou. West reactivou a sua conta com a fotografia de um chapéu a dizer "2024", presumivelmente uma referência ao regresso de Trump nas presidenciais. Depois, publicou uma foto com o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, queixando-se de que este o tinha chutado para fora do Instagram.

A reacção de Elon Musk foi rápida: "Bem-vindo de volta ao Twitter, meu amigo", escreveu na sua conta. Implícita está a ideia de que novos ventos se avizinham para a rede social sob a liderança de Musk, que terá de concluir a aquisição de 44 mil milhões de dólares até 28 de Outubro. O milionário pretende trazer de volta utilizadores proeminentes que foram banidos por violarem as regras da rede social, com Trump e alguns dos seus aliados de extrema-direita à cabeça. Ironicamente, West voltou a ser restringido por publicar mensagens anti-semitas. Sê-lo-ia se Musk já mandasse? Não tenho a certeza.

Para Musk, banir contas que violaram as regras é censura política, porque a maioria destas contas são de personalidades da extrema-direita, com a qual parece simpatizar. Pronunciou-se várias vezes nesse sentido e prometeu reverter esta política do Twitter, motivo pelo qual a sua tomada da rede foi celebrada entre as hostes conservadoras.

Do outro lado da barricada, a ala progressista receia que o Twitter se torne (ainda mais) num antro de perseguições, bullying, disseminação de falsidades e arma de manipulação em massa. Sem restrições e sem accionistas perante quem responder, no que se tornará o Twitter?

É possível que Musk descubra rapidamente que deixar proliferar comportamentos inadmissíveis é mau para o negócio e afugenta anunciantes. Também é possível que aceite perder dinheiro na rede social, em troca do poder que ela confere e o peso social que poderá ter nos próximos ciclos eleitorais em vários países - não apenas nos Estados Unidos.

Tal como vimos nas mensagens de texto reveladas durante o pré-julgamento do processo, há mais do que milionários suficientes dispostos a bajularem o empresário para se manterem na sua esfera de influência. Qual é a sua verdadeira estratégia para o Twitter? Não está bem claro. Além da ideia vaga de fazer regressar a liberdade de expressão, o que pretende é uma incógnita. E isto é mau para todos, porque o Twitter tem, de facto, uma importância exagerada na percepção do que se está a passar.

Não é que a liderança das redes do lado motive grandes esperanças; são conhecidas as críticas a Zuckerberg no Facebook/Instagram, os receios de intervenção estatal chinesa na TikTok, e o problema crónico do algoritmo do YouTube e a sua recomendação de conteúdos duvidosos.

Por isso mesmo, é cada vez mais urgente uma clarificação dos mecanismos que devem regular estes espaços. A comunicação social tem de obedecer a regras e há limites para a liberdade de expressão e de imprensa, mesmo num país onde ela é consideravelmente mais alargada por causa da Primeira Emenda da Constituição.

Com esta plutocracia digital, meus caros, não vamos lá.