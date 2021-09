O último homem e a escassez de talento

Parte da promoção da nova série FX "Y: O Último Homem", que chegou a Portugal via Disney+ na semana passada, está a ser feita através de billboards com estatísticas assombrosas. "95% dos pilotos de aviação vão morrer", diz um deles. A série baseia-se nos livros de banda desenhada de Brian K. Vaughn e Pia Guerra e imagina um cenário apocalíptico em que todos os mamíferos com um cromossoma Y morrem repentinamente.

Seria uma oportunidade brilhante de explorar os despojos de uma sociedade fortemente patriarcal, uma vez que só sobram mulheres para assegurar a continuidade da espécie. Mas "Y: O Último Homem" não é uma exploração da sociedade matriarcal ou unissexual, é uma fantasia que concentra num único personagem - Yorick Brown - o segredo e o futuro da Humanidade.

Ou seja, de forma quase irónica, uma série em que as mulheres sobrevivem a um holocausto biológico, o foco está no único sobrevivente masculino. Os desempenhos fortes de Diane Lane (como presidente Jennifer Brown), Ashley Romans (como Agente 355) e Diana Bang (como Dra. Alison Mann) não compensam esta oportunidade perdida.

O arco narrativo da banda desenhada, que foi lançada em 2002, parte de uma noção aterradora: a força laboral está tão desequilibrada na sociedade que, se todos os homens desaparecessem, a economia colapsaria. Alguns sectores ficariam virtualmente sem ninguém, e são essas estatísticas que estão plasmadas nos billboards de promoção à série.

Quase vinte anos depois, pouco ou nada mudou. A disparidade salarial continua a ser um problema crónico e o acesso a muitas profissões afunilado conforme o género. O panorama é cinzento especialmente quando se olha para as indústrias que mais fortemente estão a modelar o futuro, sendo o fosso mais pronunciado nas tecnologias de informação.

O sector que está literalmente a construir as plataformas económicas e sociais do futuro tem uma das diferenças mais pronunciadas entre géneros, e as estatísticas não diferem muito de país para país. Rondam os 90% homens, 10% mulheres. É um estado de coisas relevante face ao problema grave de escassez de talento que esta indústria atravessa.

Só nos Estados Unidos, há mais de um milhão de vagas em tecnologia por preencher. As previsões apontam para que, globalmente, haja 4.5 milhões de vagas em TI para as quais as empresas não vão conseguir arranjar candidatos em 2030. O nível de emprego neste sector é quase total e a competição por talento uma tarefa permanente em todo o tipo de organizações.

Onde estão as mulheres nas TI? O que pode ser feito para mudar isto mais rapidamente?

Há uma série de iniciativas interessantes a acontecer há já alguns anos e, com a entrada de mais mulheres em cursos STEM, é de esperar que dentro de algumas décadas o desnível se atenue. Mas ainda estamos muito longe de uma situação ideal. Ainda estamos muito longe de uma situação em que a entrada e sucesso em carreiras ligadas às tecnologias sejam ditadas por instinto, competência e aspiração. Se a história de "Y" fosse escrita hoje, as estatísticas não seriam muito diferentes. O progresso, ao invés de ser uma linha recta ascendente, é um mikado de avanços e recuos que atravessam gerações.