O valor da arquitectura

Contrariamente ao que alguns arquitectos indiciam em declarações públicas recentes, Portugal não tem excesso de arquitectos. Os números demonstram que Portugal é o segundo país com mais arquitectos por habitante, no contexto europeu. Mas, não podemos esquecer que, no actual século, qualquer sector económico, não pode apenas ter como objectivo o mercado interno.

A grave crise social, financeira e económica que vivemos em 2008, e o desemprego a ela associado, criou em todos os sectores económicos portugueses a necessidade de conquistar outros mercados. A arquitectura, enquanto profissão que se pretende rentável, tem que encarar a sua missão, não só na dinâmica social e cultural, mas também como um sector económico que contribui para o desenvolvimento do país.

O arquitecto é, como sempre foi, o único profissional, com competências, conhecimentos e experiência necessárias para, de forma criativa, encontrar soluções que proporcionem às pessoas mais conforto e melhores condições de vida, seja na escala urbana, seja na escala do edificado.

A sua actuação assenta na tripla dimensão técnica, estética e ética, porque elas são inseparáveis no campo de qualquer concepção.

Isto quer dizer que a arquitectura é o instrumento estratégico indispensável para qualquer construção e que, como arte socialmente comprometida que é, tem uma função humana imprescindível para a identidade da obra arquitectónica: a busca de uma solução para um problema.

E por isso, qualquer projecto de arquitectura assume várias responsabilidades: sociais – promovendo a promoção da qualidade de vida das pessoas e da justiça social; económicas – no âmbito da optimização e rentabilização do investimento do cliente, garantindo a respectiva eficiência energética, a poupança nos custos de construção e na manutenção a longo prazo; ambientais – no âmbito da prevenção do consumo de recursos e da valorização da durabilidade dos materiais, dos sistemas funcionais e técnicas construtivas usadas; cumprindo sempre a legislação aplicável para cada situação.

Faz parte da genética do arquitecto transformar o “hoje” para que exista um “amanhã”.

A importância e complexidade deste sector, associada ao grande reconhecimento qualitativo que a arquitectura portuguesa tem, não se reflecte no plano económico.

Por isso, a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos desenvolveu com a Escola de Economia da Universidade do Minho um Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura em Portugal (PESA), que permitiu avaliar o sector e pensar o futuro desta profissão.

Nos últimos vinte anos, o sector da arquitectura tem enfrentado múltiplos factores, que têm contribuído para a redução acentuada da actividade do mercado nacional: a crise económico-financeira de 2008, a liberalização do mercado com a consequente revogação da tabela de honorários, assim como um desfasamento organizacional que não acompanha a excelência e qualidade dos Arquitectos Portugueses.

Nestes últimos anos, sobreviver foi o mais impressionante acto de muitos dos arquitectos portugueses.

O PESA evidenciou a forte redução do tamanho do mercado por arquitecto (com uma média anual de 15.000€ brutos) e o decréscimo da actividade, na última década, com quebras acumuladas de 25% no volume de negócios, de 12,7% do número de empresas e de 11,4% de empregabilidade.

Portanto, quando se faz a leitura do sector, os indicadores demonstram que não há crescimento, apesar de uma nova série de escritórios que, entretanto, têm surgido nestes últimos anos. O retrato público acaba por ser distorcido pelo próprio comportamento económico do sector: os baixos rendimentos dos arquitectos, a desregulação do mercado, a falta de organização em rede (ao nível micro) e a ausência de uma visão global (ao nível macro), com o respectivo impacto negativo na economia do país.

Perante tudo isto, a Ordem dos Arquitectos tem uma responsabilidade enorme. Em primeiro lugar, em ajudar os arquitectos a se organizarem, de forma a terem oportunidade de construir redes e de encontrar os caminhos que possam constituir-se como referência para a sua vida futura. Em segundo lugar, tem a obrigação de promover orientações sobre decisões políticas que causem impacto no sector. Em terceiro lugar, e por último, tem o dever de dar um sinal claro a todos os profissionais que, com a aposta nas grandes orientações estratégicas definidas no PESA, encontram na Ordem um parceiro à altura dessa demanda de um mundo mais globalizado, mas capaz de pensar sobre o sector para encontrar as melhores soluções para os seus problemas e, assim, continuar a afirmar o interesse público da arquitectura, o reconhecimento da sua função social e cultural, zelando pela dignidade, prestígio e sustentabilidade da profissão de arquitecto.

Uma Ordem consciente do tempo em que vive e que deve cumprir uma dupla tarefa muito complexa e quase paradoxal: por um lado, contribuir para que a abertura à sociedade não seja desregrada e causadora da total perda da sua identidade vocacional; por outro lado, e em simultâneo, apostar no reconhecimento do sector enquanto valor económico acrescentado, criando condições para que se possa agir na forma como os arquitectos se organizam, sobre a diversificação da actividade com a entrada de novas áreas de negócios, de modo a ser possível aumentar a competitividade, a rentabilidade das empresas portuguesas, com o objectivo de proporcionarem emprego qualificado e bem remunerado. A internacionalização é um dos instrumentos mais interessantes que temos à nossa disposição.

Cláudia Costa Santos, arquitecta e presidente do Conselho Directivo da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos