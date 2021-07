A expressão terra é frequentemente utilizada por todos os que vieram do campo para a cidade, ou para a emigração e também pelos seus descendentes. A terra também pode estar associada ao solo, este último muito mais do que simples poeira, e de uma riqueza incalculável. De facto, o valor da "terra - solo" e da "terra - espaço rural" depende muito daquilo que com ela se faz, ou seja, da sua utilização.

Nos anos 30 do século XX, passámos pela campanha do trigo que destruiu o fundo de fertilidade do solo. Mais tarde passámos pelas campanhas de monocultura de pinheiro-bravo e de eucalipto que continuam a degradação do solo e a destruição da Paisagem, e que continuamos a ver acontecer sobretudo a norte do Tejo, mas também no Algarve e, mais pontualmente, noutros sítios. As políticas desligadas da capacidade ecológica da "terra" para suportar aquelas monoculturas, conduziram à situação atual de megaincêndios, com perda de vidas e bens, do abandono da terra e da necessidade de criação de um aparelho descomunal de combate ao fogo que é pago por todos nós e cujo valor poderia melhor ser utilizado em desenvolvimento.

Os carvalhos e os castanheiros foram substituídos, primeiro pelo pinheiro-bravo e depois pelo eucalipto. Com as políticas sucessivas que levaram a isso, substituiu-se uma paisagem equilibrada - agricultura nos melhores solos, mata mista em complementaridade com a agricultura e todos os seus subprodutos, pastorícia em articulação com a mata e a agricultura, aldeias, vilas e cidades localizadas estrategicamente em situações de maior conforto e na proximidade dos alimentos e materiais produzidos - por uma paisagem ecologicamente desertificada, humanamente despovoada e que arde extensiva e repetidamente. Muitos dizem que se vivia mal na paisagem tradicional (a maioria das pessoas) e é verdade. E agora, vive-se bem, ou simplesmente não se vive?

É de facto urgente refletir sobre o futuro da paisagem rural de Portugal e desmistificar algumas ideias, como a de que só se pode criar valor e riqueza com o pinheiro e o eucalipto.

O afastamento das pessoas relativamente ao Mundo Rural fê-las perder a consciência de que as cidades dependem da agricultura para se sustentar e da conservação de recursos naturais incontornáveis para se viver, como o solo, a água, o ar e a biodiversidade (em qualidade e quantidade).

Do equilíbrio da Paisagem quanto ao cumprimento destas funções, atualmente chamadas serviços de ecossistemas, depende a nossa saúde e sobrevivência. A noção de que as árvores, dependendo da espécie, particularmente as folhosas de folha larga, autóctones, concorrem para uma maior disponibilidade de água (subterrânea e de superfície) também se perdeu. Estas funcionam como agentes de infiltração da água no subsolo e simultaneamente como grandes bombas de aspiração dessa água para a atmosfera, através da evapotranspiração, amenizando (termoregulando) o clima, limpando o ar de poeiras e até captando para o solo a chamada precipitação oculta, ou seja, o vapor de água quando existe na atmosfera, em grande quantidade. Sem árvores adequadas, não há água e secam os rios.

As árvores são todas diferentes e as que melhor se adaptam às condições específicas de cada zona são as espécies autóctones ou as que já foram introduzidas há tanto tempo (arqueófitas. Ex. castanheiro, alfarrobeira, etc.) que se adaptaram sem se constituir como invasoras (ex. acácias, hákeas) do espaço das espécies autóctones, com grande prejuízo ambiental e económico.

As folhosas autóctones também produzem uma folhada, ou manta morta que contribui enormemente para o melhoramento do solo, porque é alcalina, o que é indispensável à fertilidade do solo, da qual depende também a capacidade de retenção da água. Isto verifica-se ao contrário, por exemplo, do pinheiro, cuja folhada é ácida e também, não é tão alcalina como a folhada do eucalipto que impede a formação de sob-bosque. O solo é uma entidade viva, indispensável à vida de pessoas, plantas e animais que tem que ser permanentemente alimentado com matéria orgânica. Daqui a importância de lhe devolver toda a matéria orgânica disponível, quer sob a forma natural, quer em composto. Este é um assunto em que os Municípios deveriam ter um papel muito importante, colocando pequenas centrais de compostagem junto às Juntas de Freguesia, evitando assim as queimadas tantas vezes causadoras de incêndios por negligência. De facto, queimar resíduos orgânicos em queimadas, fogo controlado, incineradoras, ou centrais de biomassa, são práticas altamente lesivas do objetivo da melhoria da qualidade do solo e contra tudo o que agora se pensa quanto à economia circular. Para além disso, o solo não pode ser objeto de lavouras desregradas que destroem a sua estrutura, nem de biocidas (herbicidas e pesticidas) que matam o seu bioma (micro e macroorganismos) impedindo-o de cumprir as suas funções ecológicas e de produção. As práticas culturais, tal como hoje se realizam, para instalar povoamentos mono-específicos, sejam eles de eucalipto, olival, amendoal, ou abacatal intensivos, são absolutamente destruidoras do solo e da água.

As folhosas autóctones têm estas duas grandes capacidades: conservar a água e o solo. E atrás do solo, da água e da vegetação, surgem os animais e todas as vantagens que a biodiversidade assegura, em matéria de equilíbrio ecológico, de bem-estar humano, mas também, está provado, de aumento da produção de biomassa. É verdade: uma mata mista, ou um prado biodiverso, produzem mais biomassa do que sistemas de uma só espécie.

A criação de uma paisagem multifuncional, com espécies autóctones ou arqueófitas, agricultura e pastagens permite criar empresas, gerar emprego e produtos únicos capazes de atrair também o turismo de natureza. O problema da falta de pessoas no interior é muitas vezes usado como uma fatalidade, mas não estará na hora de criarmos novos produtos de uma floresta sustentável, capaz de atrair e manter as pessoas no espaço rural?

As vantagens de uma paisagem equilibrada, bem planeada são muitas. Por um lado, conseguimos diminuir os riscos de incêndio, de cheias e de movimentos de vertente, que terão necessariamente impacto na gestão de dinheiros públicos; por outro lado, conseguimos melhorar a qualidade da água infiltrada (que depois será consumida por todos nós), melhorar a qualidade do ar e melhorar a biodiversidade (de plantas e animais).

Mas há também oportunidades de negócio que advêm de uma paisagem multifuncional dominada por espécies autóctones que cria oportunidades de investimento, que, por sua vez, levarão ao ganho populacional. Os diplomas criados no ano passado pelo governo, que visam a transformação da paisagem, podem ser uma oportunidade para a mudança do espaço rural. Mas é urgente que essa transformação resulte num aumento de espécies autóctones e numa verdadeira transformação da paisagem.

Algumas das oportunidades identificadas pelo modelo de ordenamento do território proposto pela equipa do projeto SCAPEFIRE, coordenado por membros da equipa do Centro de Estudos em Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem (LEAF) do Instituto Superior de Agronomia, passam pela criação de empresas de gestão florestal/associações de produtores florestais, empresas de recuperação da paisagem (com técnicos qualificados para acompanhar e ensinar), instalação de viveiros de espécies autóctones, reativação das fileiras de madeiras autóctones (de grande valor e durabilidade), empresas dedicadas aos produtos não lenhosos, como é o caso das farinhas da bolota dos carvalhos, castanha, noz, mel e produção de cogumelos (entre outros). E todo o valor que advém de uma paisagem com qualidade, um valor com grande impacto na saúde de cada um de nós (mesmo para os que vivem em locais mais distantes) e com oportunidades de negócio no turismo de natureza, fundado no respeito pelo ambiente, com projetos adequados à paisagem.

Para pôr esta transformação da paisagem em prática, é necessário o apoio do Estado, aos proprietários e às instituições que procedam à sua execução, numa primeira fase de instalação, durante 20 ou 30 anos. Um esforço de concertação entre os agentes envolvidos. E o pagamento dos serviços de ecossistemas que, embora constituam uma aposta da UE, ainda não estão implementados. E o que são estes serviços de ecossistemas? A conservação do solo, da água, da qualidade do ar, da biodiversidade, da prevenção contra incêndios, etc. Os proprietários que disponham de paisagens que prestem estes serviços à comunidade (ao País), devem ser pagos por esses serviços que, entretanto, a comunidade científica terá que quantificar. É preciso pôr mãos à obra.

Veja aqui o site do projeto