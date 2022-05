O VAR tem de melhorar

Depois de anos de testes e hesitações, o VAR foi, em 2019, finalmente introduzido em larga escala no futebol, subsistindo vários constrangimentos na forma como é implementado.

De natureza protocolar: não é claro, em todas as situações, e em função de comportamentos díspares das equipas de arbitragem em lances semelhantes, quando o VAR deve atuar; e no domínio da avaliação dos foras de jogo, o principal óbice à aceitação generalizada desta ferramenta.

O anticlímax é cada vez mais frequente. Adeptos há que, em lances duvidosos, já nem celebram o golo, optando por aguardar pelo veredicto do VAR, festejando timidamente se for caso disso. A indefinição morosa quanto à validação é exasperante. E nem sequer é o que mais irrita os adeptos.

O grande problema reside na invalidação de golos devido a foras de jogo por poucos centímetros, sabendo-se que a tecnologia é limitada na sua aplicação, não se podendo garantir a fiabilidade de todas as decisões.

Num estudo de 2018 realizado durante o Mundial, concluiu-se que a velocidade média de um jogador de futebol em sprint é 29km/h. Se o VAR usa 50 frames por segundo (é o caso na Premier League), pode haver uma distância média de 16,1cm entre frames. A escolha do frame do momento em que a bola é passada, além de muito difícil, pode nem sequer ser possível (entre frames).

Assinalar-se um fora de jogo por escassos centímetros é, por limitações da tecnologia (além dos casos de incompetência ou má-fé de árbitros), um erro em potência. É, no mínimo, duvidoso. E a lei é clara: na dúvida beneficia-se o atacante.

Inglaterra e Países Baixos já mitigaram o problema. As linhas correspondem a cinco centímetros e, caso estejam sobrepostas ou juntas, o lance é validado. A Premier League aplicou o novo protocolo a 32 lances de golo anulados na época anterior, 19 teriam sido validados com as regras atuais. Que espera a Liga portuguesa para seguir o bom exemplo e, pelo caminho, auditar as decisões tomadas nesta época?

Gestor e autor