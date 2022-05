O vinho é um negócio com passado e futuro sustentável

O vinho, hoje, é um produto de altíssimo valor acrescentado, que incorpora tecnologia e inovação em cada passo. É através de uma gestão focada e profissional que é possível conduzir eficientemente o percurso que vai da vinha até ao copo. E, para benefício dos próprios consumidores, últimos elos de uma extensa cadeia de valor, que envolve múltiplos atores e que requer, a cada etapa do caminho, que sejam tomadas decisões de gestão, é mesmo de eficiência que estamos a falar. Só esta permite disponibilizar produtos com qualidade e cumprir exigentes requisitos de segurança alimentar.

Acontece que eficiência, hoje, não significa apenas olhar para o controlo de custos na produção e em toda a cadeia de valor. Implica fazê-lo num crescente quadro de responsabilidade social, humana e ambiental. Mais do que produzir, há que produzir bem, de forma responsável e sustentável. Este princípio aplica-se a todas as etapas da produção, que são muitas e acontecem no terreno, mês após mês, entre podas, mondas e vindimas, mas também nas escolhas que são feitas no que respeita a processos, a fornecedores e a parceiros, que são muitos e que desempenham diferentes papéis, com diferentes envolvimentos e responsabilidades, em diferentes partes de um longo processo.

Sim, o ESG tem que ser integrado no modelo de negócio - simultaneamente por causa do consumidor e apesar do consumidor - e tem que ser definitivamente encarado como um benefício, e não como uma desvantagem, assumido como um investimento, e não como um custo. As empresas que seguirem este caminho, em condições normais de mercado, estarão mais próximas do sucesso. As que optarem por ignorar a necessidade de uma gestão profissionalizada assente na sustentabilidade como fio condutor da sua ação terão o seu futuro em causa a prazo, porque o mercado é um ecossistema crescentemente complexo, interdependente e interligado, composto por consumidores cada vez melhor informados e mais conscientes.

A boa moeda afastará a má moeda e não haverá lugar para quem não respeitar regras ambientais, de governação ou que persista em relações laborais baseadas na exploração humana. Também neste particular o setor do vinho tem vindo a sofisticar-se, mas há ainda um longo caminho a percorrer e ele depende, essencialmente, da gestão e da solidez e determinação com que os projetos são pensados e estruturados e das decisões que são tomadas. As decisões são muitas e estão presentes em todos os momentos, como já referi, da vinha ao copo. Mesmo que passem ao lado do consumidor, um elo da cadeia de valor para o qual - mesmo que não se aperceba - trabalhamos todos os dias.