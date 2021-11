O vinho português é o verdadeiro 'influencer' no turismo

É sabido que o vinho português é, cada vez mais, apreciado tanto a nível nacional como internacional. Nos últimos anos, os vinhos portugueses têm arrecadado inúmeras distinções que reforçam a nossa imagem coletiva e são uma prova de reconhecimento da dedicação e do trabalho desenvolvido pelo nosso setor vitivinícola. Em simultâneo, vemos o nosso país a ser reconhecido como um dos melhores destinos turísticos mundiais, ao ponto de termos várias culturais vinhateiras consideradas Património Mundial da UNESCO: o Alto Douro, o Pico e até o Vale do Côa.

Assistimos a um aumento da curiosidade dos consumidores de vinho, em descobrir a origem e o produtor do vinho português, sendo também um interesse aliado à vertente ambiental, cultural e gastronómica das várias regiões, de norte a sul do país.

Perante este panorama, há uma oportunidade clara: podemos ser também vistos a nível mundial como um excelente destino de Enoturismo. O reconhecimento internacional do vinho português, aliado à multiplicidade daquilo que as regiões vitivinícolas nacionais têm em seu redor, desde os locais turísticos da cidade aos petiscos característicos de cada região, é uma excelente aposta para cultivar o interesse e a curiosidade de muitos estrangeiros. Deste modo, elevamos o vinho a um verdadeiro "influencer" turístico do nosso país.

As nossas regiões vitivinícolas atravessam todo o território português, incluindo as ilhas, o que permite uma promoção transversal do "ser português". Ou seja, ter o vinho enquanto embaixador do turismo não exclui nenhuma área do território nacional. Há determinadas regiões mais características do vinho, que são, por norma, de menor densidade populacional. Nessas regiões o vinho acaba por ser o catalisador económico, auxiliando na redução da sazonalidade em termos de trabalho e no desenvolvimento de zonas de menor concentração da procura turística.

Olhando numa perpectiva win win, o Enoturismo pretende trazer turistas ao território através do vinho, levando-os diretamente à origem do vinho, dando-lhes a conhecer os produtores, mas também toda a gastronomia e cultura regional. Apresentar o processo da produção do vinho, convidar a participarem nas vindimas, aproximá-los aos aromas e aos sabores é uma forma de turismo. Abrimos horizontes para múltiplas experiências sensoriais e envolvemos os turistas no que é o verdadeiramente português através de um produto nacional de grande qualidade.

O Enoturismo, apesar de em muitas regiões ainda ser um nicho de mercado, é uma atividade em forte crescimento e já faz parte das novas tendências de turismo. É o caso das viagens mais curtas e frequentes e das viagens de média distância ou inter-regionais, em que também se prefere ter momentos de maior qualidade num itinerário mais personalizado. Por outro lado, vários estudos concluíram que a maioria dos enoturistas pertence a uma classe social média alta, com bom poder de compra e com um nível de formação elevado, traduzindo-se em mais 20% a 40% no gasto médio em comparação com o turista regular.

Do ponto de vista da marca "Wines of Portugal / Vinhos de Portugal", que é promovida em cerca de 20 mercados internacionais, continuaremos a elevar a qualidade do vinho português. Do ponto de vista do produtor, desafiamos a verem o enoturismo como uma oportunidade de negócio, que pode reforçar a promoção das suas marcas além-fronteiras num registo produtor-consumidor, criar iniciativas diferenciadoras para o público estrangeiro e, com isso, criar laços emocionais entre os visitantes e as suas marcas.

A estratégia terá de passar por ampliar e diversificar as atividades, sempre que possível, permitindo ao ​​​​​​​enoturista ter uma experiência enriquecedora em Portugal e, claro, no momento de partida levar garrafas do vinho do produtor mas, sobretudo, um conjunto de emoções que não irá esquecer.

Presidente da ViniPortugal