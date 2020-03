O vírus visto da América

Se num momento de tédio durante o isolamento tentaram imaginar o que seria viver esta pandemia numa realidade alternativa, onde os líderes desafiam a verdade e os conspiradores desconfiam dos médicos, nada temam. Estou aqui para vos contar como é.

A situação esta semana é de desespero entre os médicos e enfermeiras que não têm equipamentos de protecção pessoal suficientes e os governadores dos estados mais afectados, Califórnia, Washington e Nova Iorque, forçados a uma guerra de licitação entre si para conseguirem contratos de produção. Máscaras que custam 85 cêntimos estão a 7 dólares cada, em resultado desta licitação antagónica. Nenhuma crise é grave demais para quem vive no capitalismo em estado puro. Nenhuma estatística de mortes é impeditiva da maximização do lucro para as empresas que o podem fazer à custa dos outros.

Nos idos de Fevereiro, quando as cabeças falantes dos meios conservadores faziam chacota dos alertas da comunidade científica e do “estado profundo” – que supostamente estava a hiperbolizar o novo coronavírus para danificar a Casa Branca – ninguém imaginou que 100 milhões de americanos seriam ordenados a permanecer dentro de portas poucas semanas depois.

Ninguém imaginou também que haveria um pacote de estímulo de 1,8 biliões de dólares a falhar duas vezes aprovação no Senado por causa da rejeição dos Democratas. Motivo: este pacote histórico corta nos impostos das empresas e oferece empréstimos generosos aos pequenos negócios e grandes corporações, mas também limita as obrigações de pagamento de baixas médicas aos trabalhadores. Num país onde as empresas não são obrigadas a pagar aos trabalhadores que vão de baixa por doença, esta medida é crítica durante uma pandemia. Um pacote que tenta salvar sobretudo as empresas sem protecções para os trabalhadores não impedirá a hecatombe económica que aí vem.

Se queriam saber como é encarar a pandemia num país onde não há sistema público de saúde, vos revelo que a hospitalização por causa da covid-19 pode custar 35 mil dólares a quem não tem seguro. A quem tem, como eu, seria no mínimo 7 mil dólares, que é a franquia do seguro.

Se queriam saber como é viver num país que limita os testes a covid-19, vos conto que a fraude do momento é vender kits de testes caseiros que não funcionam. Mas pior, muito pior, é a situação de pessoas que foram diagnosticadas e não conseguem sequer ser hospitalizadas porque as camas estão todas ocupadas. Enquanto isso, o presidente Donald Trump desafia as recomendações dos especialistas e dá a entender, pressionado pelos interesses que querem ver a economia ser reactivada, que isto é coisa para mais uma semanita e volta ao normal.

A seriedade da pandemia continua a ser desvalorizada, mesmo quando o país já é o terceiro mais afectado, a seguir a Itália e Espanha. Assim se explica que as praias se tenham enchido no fim-de-semana, contrariando a ordem de ficar em casa, obrigando à interdição das mesmas.

Um grande problema é que as pessoas que confiaram na administração do governo federal liderado por Donald Trump pensaram primeiro que a covid-19 era trote da oposição, depois que não exigiria mudanças de comportamento e depois que um tratamento estava por dias. O ex-governador do Arkansas, Mike Huckabee, sugeriu usar espigas de milho em substituição de papel higiénico. O ex-senador Ron Paul escreveu que o maior especialista do país em doenças infecciosas, Anthony Fauci, é um agente do “estado profundo”. O texto foi publicado dias antes de o seu filho, o senador Rand Paul, ser diagnosticado com covid-19.

Nesta realidade alternativa, a economia é mais importante que salvar vidas, o mercado bolsista é mais importante que a verdade e os palpites do presidente são mais importantes que a ciência. Os pânditas da Fox News exigem saber até quando os restaurantes estarão fechados e os eventos serão cancelados, como se o novo coronavírus tivesse um gabinete de comunicação. Não há, ainda, noção.

Vemos hoje que a onda de infecções e mortes que se esperava a todo o momento começou a abater-se pelo país e a previsão é de caos iminente. Ter a economia parada não é, de facto, sustentável. Mas sabem o que é menos sustentável ainda? Morrer.