O Xeque da Transformação Digital

A Inteligência Artificial (IA) já existe há muito tempo. Qualquer conversa com um especialista na área remeter-nos-á naturalmente para o dia em que o computador Deep Blue bateu pela primeira vez o campeão do mundo Garry Kasparov num jogo de xadrez em 1997.

A IA é a simulação dos processos da inteligência humana através de computadores. Estes conseguem fazer a leitura do ambiente que os rodeia e tomar decisões que maximizam as probabilidades de atingir um determinado objetivo, mimetizando funções que associamos à mente humana, como a capacidade de aprender e de resolver problemas.

O 5G também já existe. Os fornecedores da tecnologia estimam que em 2024, 40% da população mundial estará já ligada através de 5G. E o 5G não se limita apenas a ser mais rápido que as gerações anteriores. Traz-nos adicionalmente uma latência (tempo de resposta) muito menor, o que é crítico para aplicações em que se precisa de uma reação do sistema em real time, bem como a capacidade de ligação a muitos mais dispositivos ao mesmo tempo, potenciando assim a Internet of Things (IoT), permitindo ligar sensores, que recolhem dados que necessitam de ser tratados através da IA.

E o que é que é possível fazer com isto tudo? Bem, esta parece ser a pergunta que todos os investidores gostariam de ver respondida. À partida o que parece evidente é que enquanto a IA nos traz a inovação, é a combinação da IA com outras tecnologias, como o 5G, que apresenta o potencial de transformar profundamente a sociedade tal como a conhecemos.

A IA e o 5G têm uma ligação simbiótica e beneficiam-se mutuamente, uma vez que as redes de 5G são demasiado complexas para serem planeadas de forma estática e otimizadas manualmente, como as anteriores gerações. O 5G suporta-se em algoritmos de IA para dinamicamente alterar a sua topologia e responder automaticamente a alterações de padrões de tráfego, para dar um exemplo. Para além disto, a IA é ainda vital para um operador de telecomunicações melhorar drasticamente o seu serviço ao cliente e a experiência do utilizador com os serviços que aquele lhe oferece.

Segundo depoimentos dos operadores de telecomunicações, o 5G terá um impacto enorme na economia, em inúmeros setores de atividade e deve investir-se na capacitação digital da comunidade, para evitar que empresas fiquem mais expostas à competitividade das empresas externas. Mas para "inventar novos unicórnios" tem de haver boa colaboração entre as empresas, uma vez que estas tecnologias requerem ecossistemas de parceria para que se casem as ideias e as competências, já que ninguém domina completamente todo este know-how. Operadores e fabricantes juntam-se assim aos conhecedores dos setores da indústria automóvel, agrícola, segurança, saúde, educação, entre muitos outros, criando plataformas de inovação que juntam quem tem o conhecimento da rede 5G, a empresas, start-ups e universidades para se testar a quinta geração móvel e, na colaboração entre todos, surgirem use cases e oportunidades de negócio.

Acredito que é neste exercício pleno de colaboração, entre os todos os stakeholders da sociedade moderna, entre a dimensão humana e tecnológica, que está a tática perfeita para ganhar vantagem no xadrez da exponencial revolução tecnológica em curso.

Luís Ribeiro Gomes, Senior Manager na Axians Portugal