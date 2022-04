Ocidente ou Rússia? Talvez Polónia

Ocidente ou Rússia? Eis a pergunta que incomoda muita gente. Uns porque, no fundo, nutrem uma bizarra simpatia pelo regime de Putin. Outros porque, de facto, tanto rejeitam a ditadura russa quanto a distopia trans-humanista em que o ocidente promete transformar-se. Em qualquer dos casos, não faltam indivíduos a gaguejar, ao verem-se encostados à parede pela cultura de pressão mediática, em tempo-real, na qual vivemos. De facto, não só indivíduos, mas até mesmo países.

A Polónia é o perfeito exemplo deste fenómeno, no contexto geopolítico. Entalada entre a Alemanha e a Rússia, desenvolveu resistências para não se deixar dominar, quer por uma quer por outra. Sinal disto é o esforço que faz para não cair nas mãos de gigantes económicos, o que, aliás, tem beneficiado as empresas portuguesas. Segundo o ranking publicado pela Coface (seguradora especialista em seguros de crédito), com base nas receitas de 2017, a Jerónimo Martins é a 2ª maior empresa no país. Já a Eurocash, que fora parte da JM até ser adquirida por Luís Amaral, encontra-se no 5º lugar. Entretanto, em 2020, o Millennium segurava a 7ª posição entre as instituições bancárias.

Quanto à Rússia, os polacos já estão bem vacinados, tendo criado anticorpos que os levam a reconhecer velhas táticas comunistas no regime de Putin. Após 44 anos de sujeição à URSS, jamais se deixariam enganar por um líder ditatorial que, apesar de dizer-se anticomunista, não tem feito outra coisa senão reabilitar o nacionalismo de Stalin e a propaganda de Andropov.

Há que recordar que a Lituânia, a Polónia e a Ucrânia já foram o mesmo país. E apesar das peculiaridades de cada uma destas regiões, todas sofreram os horrores do comunismo. A prisão da KGB em Varsóvia é um impressionante testemunho dessa realidade histórica. Ainda hoje, as paredes do pátio registam as balas e a memória daqueles que foram vilmente assassinados.

No contexto da guerra, a Polónia tem sido, portanto, exemplar no seu apoio aos aliados ocidentais, prevendo um reforço de 3% do orçamento militar e tendo o presidente Andrzej Duda reunido com Biden no fim de março. Os polacos também cedo se prontificaram a ceder os seus caças de guerra MIG-29, para combater na Ucrânia, e as suas fronteiras têm sido essenciais para o fornecimento de armas ao exército de Zelenksy. Por fim, o país tem sido um autêntico recordista no acolhimento de refugiados. Desde 24 de fevereiro que aproximadamente 5 milhões de ucranianos fugiram do país, tendo a Polónia recebido perto de 3 milhões, o equivalente a quase 10% da sua população. Sem dúvida, uma lição de solidariedade e capacidade de integração.

Em troca desta atitude tão clara e generosamente pró-ocidental - que não vem de agora, senão desde a independência (1918) e posterior aliança na 2ª Guerra Mundial - seria de esperar que o ocidente retribuísse com agradecimentos, louvores e elogios. Mas, não. Bem pelo contrário. Na televisão e jornais europeus, e em grande parte dos americanos, a Polónia é vulgarmente caricaturada como uma sociedade retrógrada, tacanha, inclusive extremista.

Todo o apoio do povo polaco à sua nação é apresentado pelos media ocidentais como manifestações da extrema-direita. Quando a população celebra o dia da independência (dia em que, justamente, se livrou da Rússia), o viés noticioso foca-se invariavelmente nos "perigosos nazis polacos". O mesmo sucede quando as causas pró-vida ou pró-família lá obtêm estrondosas vitórias. Não deixa de ser irónica a dualidade de critérios. Na balança das virtudes democráticas, o perigo que os neonazis polacos trazem à democracia ocidental é inversamente proporcional aos benefícios que lhe oferecem os neonazis ucranianos.

Na União Europeia, a Polónia é frequentemente estigmatizada e alvo de sanções. Tal acontece porque os representantes do país são fiéis à vontade do povo que os elegeu, dificultando a vida aos lobbies woke e respetivas ONG, que lá são bastante impopulares. Não apenas financiadas por fundações bilionárias, mas também pelo dinheiro dos impostos, estas organizações nada mais fazem que subverter a representatividade democrática na própria sociedade civil, retirando-a aos contribuintes para a oferecer de mão beijada à esquerda caviar. Ora, os tais polacos, que tanto olho têm para detetar a verdadeira face soviética na atual Rússia, são os mesmos que detetam pretensões totalitárias na hegemonia liberal-esquerdista.

Terão razão? Se a maior parte dos comissários, ou até mesmo deputados europeus, assim pensasse, com certeza jamais imporiam sanções à Polónia. Mas, não. Estão convencidos de que o ocidente de hoje é o mesmo de sempre e que as suas raízes cristãs se podem deitar fora, sem consequências. Ao contrário dos polacos, não percebem que foi justamente no cristianismo que sempre se enraizaram os contrapoderes na Europa, desde o fim do império carolíngio. Tal como no caso dos Estados Unidos da América, cuja constituição visa evitar a hegemonia de um só tirano ou grupo sectário, fomentando o equilíbrio de contrapoderes baseado na partilha de princípios cristãos.

Vivemos em pleno suicídio de uma Fénix que, substituindo as cinzas do espírito pelo liberalismo do corpo, acha realmente que renascerá da mesma forma. Para garantir os seus delírios woke, a Fénix cedeu todo o poder aos donos da tecnologia e, agora, ou inverte as suas tendências suicidas, enquanto é tempo, ou reencarnará no tenebroso robot Sophia. Já bem escaldada com regimes totalitários, a Polónia sabe bem disto e simplesmente não alinha no projeto, pelo menos sem este mudar certas premissas inegociáveis.

Claro está que o Reino Unido tem uma perspetiva um pouco diferente da UE. Neste período conturbado, Boris Jonhson foi dos primeiros líderes a visitar o país, no seguimento de uma tradição mais conservadora, a fazer lembrar o apoio dado por Tatcher ao movimento solidariedade. Manter uma frente contra a ditadura russa é, sem dúvida, mais importante que cancelar os polacos só porque não lhes agrada unicórnios esvoaçando sobre o arco-íris.

Ocidente ou Rússia? Nem Rússia, nem qualquer ocidente que pretenda converter-se numa ditadura tecnológica pior que a mesma. Não se trata de meio-termo, mas de um firme testemunho contra qualquer forma de regime que suplante os contrapoderes, quer no governo, quer na política, quer na sociedade civil, a qual deve assentar nos direitos da família e da pessoa humana.

Ao contrário do que pensam os moralistas woke, o futuro do verdadeiro ocidente não depende de sancionar os polacos, mas de aprender com eles.

Economista e investidor