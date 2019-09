Os meses de férias trazem-nos de volta ao que temos de mais puro dentro de nós. Dei comigo a Odiar Tecnologia. Mas como é que isso é possível? Eu, que tenho dedicado toda a minha experiência profissional precisamente a trabalhar no setor, como é possível não a adorar?

Efetivamente, quando bem utilizada a tecnologia é maravilhosa. Até a própria palavra tem na sua génese o aprimorar, fazer melhor, satisfazendo as necessidades humanas. Eis então que comecei a perceber o que se passava. Se calhar “odeio tecnologia” não é o termo certo, mas a forma como nós a utilizamos para as suprir as nossas necessidades humanas é a chave para percorrer esta linha ténue entre odiar e amar.

Como se pode estar em frente à nossa família a apreciar uma refeição, se em vez de agradecermos genuinamente a quem a preparou, dedicamos tempo a fotografar o momento para que alguém a veja numa rede social? Esse mesmo alguém, que em vez de conviver em família, dedilha num ecrã para emojizar a refeição de outra pessoa noutro local. Utilizar o tempo que podemos dedicar a olhar nos olhos a quem realmente importa é uma escolha apenas possível a cada um de nós, mas é uma escolha possível de ser feita. Não somos reféns da tecnologia, mesmo quem passa mais de 8 horas por dia a criá-la e a melhorá-la, pode parar um pouco para contemplar beleza do ser humano, da relação e do bom que é encontrarmos amigos que não víamos há muito tempo e conseguirmos realmente perguntar: “E novidades tens? Não falamos há tanto tempo.”

A ciência, ao contrário do que se pensa, não é totalmente exata, mas a observação e repetição do resultado leva-nos a conclusões fortíssimas. Neste cenário, tenho observado que quem dedica o tempo em grupo a dar realmente atenção ao mesmo, desenvolve melhores relacionamentos, mais fortes e duradouros. Investir tempo numa chamada para desejar Feliz Aniversário, gera mais alegria e sorriso genuíno no outro do que um post bonito na sua página de uma qualquer rede social.

Redescobri que os métodos “antigos” ainda funcionam com as crianças. Jogos no carro sobre “estou ver algo que começa pela letra…”, “adivinha o super herói”, entre outros deixam as crianças alegres e contentes por estarem a interagir com os pais. O momento do tablet passa a ser residual, até no restaurante, um livro para colorir ou de passatempos chega perfeitamente para o espaço entre o chegar, escolher e comer. E sim, quando eles já comeram, também recorro ao tablet e smartphone para poder terminar a minha refeição mais descansadamente. Contudo faço-o de consciência tranquila, pois a experiência foi mais variada para eles, viram mais coisas, falaram com mais pessoas, foi fundamentalmente mais rica em tudo. Bastou abrir os olhos de novo e observar as alternativas que existem.

O desafio para todos nós é mesmo este: da próxima vez que tiver um ímpeto de desbloquear o telefone e não estiver sozinho pare, espere. Pergunte-se a si mesmo se é importante e se justifica o tempo a tarefa que ia realizar ou se será mais bem investido o tempo em olhar em frente para quem nos rodeia, e se calhar, trocar o desbloqueio do telemóvel por um “bom dia, como estás?” dito da forma que só o diz quem realmente está interessado na resposta.

Vamos voltar a parar, para nos ouvirmos realmente uns aos outros.

José Leal e Silva, Diretor Executivo da Bee Engineering